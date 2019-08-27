Шпаргалка для родителей: 9 шагов, как подготовить ребенка к школе (да и себя тоже)

Этот день неотвратимо наступает. С 1 сентября у детей — новая, полная нагрузок школьная жизнь, у родителей — то же самое, но вдвойне. Надо подготовить ребенка к школе, собрать, отгладить, отпарить, докупить, не забыть... А ещё — поговорить, настроить. Вы готовы? Все уже сделали, чтобы ваш школяр побежал на уроки вприпрыжку, а вы проводили его со спокойным сердцем? На всякий случай пробегитесь по нашей шпаргалке для мам и пап — вдруг что пропустили. Ещё успеете!