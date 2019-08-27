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Шпаргалка для родителей: 9 шагов, как подготовить ребенка к школе (да и себя тоже)

Самые важные советы для ярославских мам и пап — в одном материале

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За дверями класса у ребенка — своя жизнь, а до этого надо его подготовить, поддержать

Фото: Александра Савельева

Этот день неотвратимо наступает. С 1 сентября у детей — новая, полная нагрузок школьная жизнь, у родителей — то же самое, но вдвойне. Надо подготовить ребенка к школе, собрать, отгладить, отпарить, докупить, не забыть... А ещё — поговорить, настроить. Вы готовы? Все уже сделали, чтобы ваш школяр побежал на уроки вприпрыжку, а вы проводили его со спокойным сердцем? На всякий случай пробегитесь по нашей шпаргалке для мам и пап — вдруг что пропустили. Ещё успеете!

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