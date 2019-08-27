Шпаргалка для родителей: 9 шагов, как подготовить ребенка к школе (да и себя тоже)

За дверями класса у ребенка — своя жизнь, а до этого надо его подготовить, поддержать
Фото: Александра Савельева
Этот день неотвратимо наступает. С 1 сентября у детей — новая, полная нагрузок школьная жизнь, у родителей — то же самое, но вдвойне. Надо подготовить ребенка к школе, собрать, отгладить, отпарить, докупить, не забыть... А ещё — поговорить, настроить. Вы готовы? Все уже сделали, чтобы ваш школяр побежал на уроки вприпрыжку, а вы проводили его со спокойным сердцем? На всякий случай пробегитесь по нашей шпаргалке для мам и пап — вдруг что пропустили. Ещё успеете!
Перед началом нового учебного года мы обошли несколько популярных магазинов со школьной формой и сравнили цены. Зашли в крупные торговые комплексы в центре Ярославля и в спальном районе и подсчитали минимальную цену полного комплекта школьной формы для мальчика и девочки
Пример расчетов трат на школьную форму, принадлежности и всё остальное для первоклассника в обычной ярославской семье. Знаете, на чём можно сэкономить? Подскажите!
Строго для родителей первоклашек: самое важное, что нужно сказать ребенку перед 1 сентября, чтобы школа не превратилась в 11 лет каторги. Как быть, если он ленится или стесняется отвечать на уроках. Что делать, если получил двойку или начал врать? Советы выстраданы родителями и проверены специалистами
Важный разговор с экспертом о питании и режиме — особенно, если ваш ребенок будет учиться во вторую смену. Актуально для любого класса
Школьные конфликты, к сожалению, идут «в нагрузку» к урокам, новым знаниям и новым знакомствам. В этом материале — важные советы родителям: как себя вести, если у ребенка проблемы с одноклассниками или учителем, когда стоит вмешаться, а когда нужно дать разобраться самому. И, конечно, куда жаловаться, если всё совсем плохо
Обстоятельный и откровенный разговор с учителем об отношении к учебе, полезных и бесполезных знаниях и особенно о том, как пережить последний и самый важный учебный год. Родители старшеклассников, это для вас
А эта статья пригодится абсолютно всем родителям и классным руководителям, которые познали прелесть общения в родительских чатах. Рассказываем, как превратить их в источник пользы, а не раздражения
Топ-50 бесплатных спортивных секций для детей в Ярославле
Обзор бесплатных кружков и спортивных секций. Все подробности можно уточнять по телефонам, они приведены в обзорах
Это интервью с психотерапевтом и мамой четверых детей Юлией Притчиной. Мы поговорили о том, что делать папам и мамам, которые переживают стресс от школы