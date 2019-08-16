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Чиновники разъяснили, что делать родителям, которым не удалось записать детей в бесплатные секции

Ярославцы выстояли огромную очередь, чтобы дети попали в кружки, и всё было зря

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Родители атаковали Дворец пионеров в Брагино

Фото: Эдуард Юдин

В департаменте образования Ярославской области прокомментировали ситуацию с кружками и секциями.

Чиновники рассказали, что всего в области работают 76 учреждений дополнительного образования. Платные программы составляют 8% от общего числа.

— Конкретно в центре детей и юношества по сравнению с прошлым годом количество бесплатных программ дополнительного образования увеличилось со 100 до 133. Число платных программ осталось на том же уровне — 18. Если не получилось попасть в выбранную организацию, можно поискать свободные места с нужными программами в других местах. В Дзержинском районе, кроме центра детей и юношества, работает еще три организации дополнительного образования и три школы искусств, — уточнили в департаменте образования.

Напомним, что вчера родители устроили скандал из-за того, что не смогли записать детей в бесплатные кружки Дворца пионеров, поскольку там не оказалось мест. Хотя родители ночью отстояли огромную очередь.

Мы поговорили с директором Дворца пионеров. Ажиотаж, по словам директора, создали сами родители. Они же и виноваты в том, что детей не зачислили в группы, поскольку не позаботились о том, чтобы активировать сертификат о дополнительном образовании.

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    КОММЕНТАРИИ (2)

    ввп
    16 авг 2019 в 18:41

    Если вам не хватило того мизера что кинули для отчётности на 600 тысячный город то идите на ххх. Вот и всё, другими словами.

    Гость
    16 авг 2019 в 21:24

    Проблема о "платных услугах" в сфере дополнительного образования детей и подростков настолько актуальна сейчас, что должна непременно стать предметом серьезного разговора на расширенном заседании Правительства Области совместно с Губернатором !!