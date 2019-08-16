Чиновники разъяснили, что делать родителям, которым не удалось записать детей в бесплатные секции

— Конкретно в центре детей и юношества по сравнению с прошлым годом количество бесплатных программ дополнительного образования увеличилось со 100 до 133. Число платных программ осталось на том же уровне — 18. Если не получилось попасть в выбранную организацию, можно поискать свободные места с нужными программами в других местах. В Дзержинском районе, кроме центра детей и юношества, работает еще три организации дополнительного образования и три школы искусств, — уточнили в департаменте образования.

Чиновники рассказали, что всего в области работают 76 учреждений дополнительного образования. Платные программы составляют 8% от общего числа.

Напомним, что вчера родители устроили скандал из-за того, что не смогли записать детей в бесплатные кружки Дворца пионеров, поскольку там не оказалось мест. Хотя родители ночью отстояли огромную очередь.

Мы поговорили с директором Дворца пионеров. Ажиотаж, по словам директора, создали сами родители. Они же и виноваты в том, что детей не зачислили в группы, поскольку не позаботились о том, чтобы активировать сертификат о дополнительном образовании.