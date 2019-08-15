В Ярославле родители с четырёх утра выстроились в гигантскую очередь, чтобы записать детей в секции

Сегодня рано утром родители выстроились в огромную очередь возле брагинского Дворца пионеров, чтобы записать своих детей в кружки. Но сделать это смогли не все. Некоторые родители ушли ни с чем, хотя были и те, кто занимал очередь с четырёх утра. Ярославцы возмущаются: в дополнительном образовании творится настоящий бардак. Что происходит с кружками и секциями, возможно ли куда-то попасть бесплатно, не отстояв огромную очередь, выясняли корреспонденты 76.RU. На сайте Дворца пионеров висит информация: в кружки и секции начинается набор с 15 августа с 9 утра. Можно прийти и подать заявление или сделать это через «Госуслуги».

Родители, которые сегодня отстояли очередь, рассказали: уже в 9 утра мест в некоторые кружки не было. — Я пришёл записать сына в карате. Мне сказали, что мест нет. Только платные группы, набор в которые начнётся с 26-го числа. Но на сайте дворца и в брошюре карате есть в списке бесплатных групп, — жалуется ярославец Эдуард Юдин. Мы поехали в Дворец пионеров, чтобы посмотреть, могут ли родители записать детей в секции. Набор шёл полным ходом. Но, правда, не во все кружки.

Директор уверена, что ажиотаж создают сами родители Фото: Александра Савельева

— То, что родители стоят с ночи, — это их проблемы, — с ходу заявила нам директор дворца Елена Дубовик. — Но почему же в 9 утра уже было не попасть в кружки? — спросили мы. — Как это не попасть? Прямо сейчас у нас идёт набор. Да, есть группы, где нет бесплатных свободных мест. Например, дзюдо и карате. Там занимаются дети, которые перешли с предыдущих лет. Те, кто занимаются у нас с трёх-четырёх лет, — сообщила нам Елена Дубовик. — То есть новому ребёнку туда не попасть? — Попасть, но только в платную группу.

Стоимость кружков и секций в Дворце пионеров в Брагино Фото: Анна Лурье

В дзюдо и карате не попасть бесплатно Фото: Анна Лурье

Ажиотаж, по словам директора, создают сами родители. Они же и виноваты в том, что детей не зачислили в группы. — Были у нас сегодня такие — приехали из Михайловского, стояли в ночь. А у них не активирован сертификат дополнительного образования. Это обязательно нужно сделать, — рассказала Елена Дубовик. Сертификат — это персональный счет ребёнка, на котором должны лежать деньги от государства на оплату секций и кружков. На официальном сайте Yar.pfdo.ru сказано, что «сертификат — это возможность получить дополнительное образование за счет государства вне зависимости от того, где захочет обучаться ребенок. Государство гарантирует Вам, что заплатит за выбранные для Вашего ребенка кружки или секции, если их будет проводить "проверенная" организация».

Оформить сертификат дополнительного образования можно двумя способами:

Первый — подать онлайн-заявку на портале персонифицированного дополнительного образования Ярославской области. Второй — приехать в свою школу, детский сад или центр дополнительного образования.

Ситуация с секциями сейчас очень непростая. Если раньше можно было спокойно записаться хоть в пять кружков, предоставив свидетельство о рождении и полис, то сейчас попасть даже в один может оказаться проблемой. Мы направили запрос в департамент образования мэрии Ярославля, чтобы уточнить, что делать тем, кто не попал в бесплатные кружки? Разве не должны ежегодно набирать детей в новые группы? Мы ждём ответа от чиновников. Но, по информации от нашего источника, дополнительное образование — это необязательная услуга. И организации вправе сами решать, сколько бюджетных мест выделять. Также какие-то направления у них могут быть только платными.

Днём очереди на запись в кружки уже нет Фото: Александра Савельева

Мы обзвонили несколько детско-юношеских центров, чтобы узнать, идёт ли у них набор в бесплатные секции. Во Дворце пионеров на Советской, 17 сказали, что запись идёт и что все кружки бесплатные. В центре детского творчества «Горизонт» на улице Зои Космодемьянской, 4а также сказали, что все кружки бесплатны. В центре детско-юношеского технического творчества на улице Республиканской, 51 кружки для школьников бесплатные, для дошкольников — платные.