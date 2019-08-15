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Образование
Проблема

В Ярославле родители с четырёх утра выстроились в гигантскую очередь, чтобы записать детей в секции

Но в итоге не все смогли отдать ребёнка в бесплатный кружок

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Родители выстроились в очередь задолго до начала записи

Фото: Эдуард Юдин

Сегодня рано утром родители выстроились в огромную очередь возле брагинского Дворца пионеров, чтобы записать своих детей в кружки. Но сделать это смогли не все. Некоторые родители ушли ни с чем, хотя были и те, кто занимал очередь с четырёх утра. Ярославцы возмущаются: в дополнительном образовании творится настоящий бардак.

Что происходит с кружками и секциями, возможно ли куда-то попасть бесплатно, не отстояв огромную очередь, выясняли корреспонденты 76.RU.

На сайте Дворца пионеров висит информация: в кружки и секции начинается набор с 15 августа с 9 утра. Можно прийти и подать заявление или сделать это через «Госуслуги».

Родители, которые сегодня отстояли очередь, рассказали: уже в 9 утра мест в некоторые кружки не было.

— Я пришёл записать сына в карате. Мне сказали, что мест нет. Только платные группы, набор в которые начнётся с 26-го числа. Но на сайте дворца и в брошюре карате есть в списке бесплатных групп, — жалуется ярославец Эдуард Юдин.

Мы поехали в Дворец пионеров, чтобы посмотреть, могут ли родители записать детей в секции. Набор шёл полным ходом. Но, правда, не во все кружки.

Директор уверена, что ажиотаж создают сами родители

Директор уверена, что ажиотаж создают сами родители

— То, что родители стоят с ночи, — это их проблемы, — с ходу заявила нам директор дворца Елена Дубовик.

— Но почему же в 9 утра уже было не попасть в кружки? — спросили мы.

— Как это не попасть? Прямо сейчас у нас идёт набор. Да, есть группы, где нет бесплатных свободных мест. Например, дзюдо и карате. Там занимаются дети, которые перешли с предыдущих лет. Те, кто занимаются у нас с трёх-четырёх лет, — сообщила нам Елена Дубовик.

— То есть новому ребёнку туда не попасть?

— Попасть, но только в платную группу.

Стоимость кружков и секций в Дворце пионеров в Брагино

Стоимость кружков и секций в Дворце пионеров в Брагино

В дзюдо и карате не попасть бесплатно

В дзюдо и карате не попасть бесплатно

Ажиотаж, по словам директора, создают сами родители. Они же и виноваты в том, что детей не зачислили в группы.

— Были у нас сегодня такие — приехали из Михайловского, стояли в ночь. А у них не активирован сертификат дополнительного образования. Это обязательно нужно сделать, — рассказала Елена Дубовик.

Сертификат — это персональный счет ребёнка, на котором должны лежать деньги от государства на оплату секций и кружков. На официальном сайте Yar.pfdo.ru сказано, что «сертификат — это возможность получить дополнительное образование за счет государства вне зависимости от того, где захочет обучаться ребенок. Государство гарантирует Вам, что заплатит за выбранные для Вашего ребенка кружки или секции, если их будет проводить "проверенная" организация».
Оформить сертификат дополнительного образования можно двумя способами:
Первый — подать онлайн-заявку на портале персонифицированного дополнительного образования Ярославской области. Второй — приехать в свою школу, детский сад или центр дополнительного образования.

Ситуация с секциями сейчас очень непростая. Если раньше можно было спокойно записаться хоть в пять кружков, предоставив свидетельство о рождении и полис, то сейчас попасть даже в один может оказаться проблемой. Мы направили запрос в департамент образования мэрии Ярославля, чтобы уточнить, что делать тем, кто не попал в бесплатные кружки? Разве не должны ежегодно набирать детей в новые группы? Мы ждём ответа от чиновников. Но, по информации от нашего источника, дополнительное образование — это необязательная услуга. И организации вправе сами решать, сколько бюджетных мест выделять. Также какие-то направления у них могут быть только платными.

Днём очереди на запись в кружки уже нет

Днём очереди на запись в кружки уже нет

Мы обзвонили несколько детско-юношеских центров, чтобы узнать, идёт ли у них набор в бесплатные секции.

Во Дворце пионеров на Советской, 17 сказали, что запись идёт и что все кружки бесплатные.

В центре детского творчества «Горизонт» на улице Зои Космодемьянской, 4а также сказали, что все кружки бесплатны.

В центре детско-юношеского технического творчества на улице Республиканской, 51 кружки для школьников бесплатные, для дошкольников — платные.

Полный список мест, куда можно попробовать записать детей, вы можете посмотреть здесь.

А вы смогли зачислить своего ребёнка в секцию? Если у вас возникли проблемы, напишите нам или по звоните по телефону 66-40-18 и расскажите об этом.

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    КОММЕНТАРИИ (4)

    15 авг 2019 в 15:11

    Советская власть считала крайне важным развитие детей.Вспомните,в каждом квартале были секции и кружки на любой вкус и цвет.Различные виды спорта,авиамодельные,радиотехнические,парусного плавания,танцы всего и не перечислить.ВСЁ БЫЛО БЕСПЛАТНО для населения.На это тратились бюджетные средства,так как государственные деятели тогда понимали важность занятости и развития молодежи для будущего самой страны.И что сейчас? Наши областные депутаты,губернатор и мэр-все они ВРЕМЕНЩИКИ.Пересидеть свой срок,урвать побольше с бюджета в свой карман-вот их главная цель ,а работу в области рассматривают как временный трамплин в карьерных делах.Детская и молодёжная политика или декларативная или просто отсутствует.Позор!

    den
    15 авг 2019 в 15:22

    А зачем сейчас развитие людей?.. нефть качать можно и при папуасах.. и даже легче - меньше вопросов задают.. так что политика вполне продуманная..

    15 авг 2019 в 15:58

    Проблема не в том, что кто то зарабатывает на наших летят хорошие деньги. Проблема в том, что общество настолько деградировало, что родители не могут самостоятельно дать своим детям элементарное. Вы что, настолько имбицильны, что не можете заняться развитием собственного ребенка, которому 4 года??? "Развитие познавательных способностей детей 4х лет" за 1100 рублей... Без комментариев! Остальное из той же оперы.