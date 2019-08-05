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Образование

Директора детского лагеря в Ярославской области оштрафовали из-за детского рисунка

В прокуратуре рассказали, что было не так

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Мальчик принёс рисунок домой

Мальчик принёс рисунок домой

Фото: Александра Савельева

Руководителя детского дневного лагеря в Мышкинском районе оштрафовали за то, что он дал ребёнку не тот лист бумаги для рисования.

Директор «Дома детского творчества» дала одному из ребят черновик, на обороте которого находилась информация о персональных данных одного из родителей. Это был договор, заключённый между лагерем и родителем.

Мальчик принёс рисунок домой, чтобы показать маме. Она, увидев то, на чём рисуют дети, возмутилась: «Как это так? Ведь и мои персональные данные могут быть у постороннего человека». Женщина обратилась в прокуратуру.

— Мы возбудили дело об административном правонарушении. Руководитель «Дома детского творчества» была оштрафована на четыре тысячи рублей, — сообщила прокурор Мышкинского района Наталья Елисеева.

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КОММЕНТАРИИ (1)

Консерватор
5 авг 2019 в 15:18

А как же сбережение лесов? Мало горит, давайте остатки на бумагу переведём?