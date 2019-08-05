Директора детского лагеря в Ярославской области оштрафовали из-за детского рисунка

Руководителя детского дневного лагеря в Мышкинском районе оштрафовали за то, что он дал ребёнку не тот лист бумаги для рисования.

Директор «Дома детского творчества» дала одному из ребят черновик, на обороте которого находилась информация о персональных данных одного из родителей. Это был договор, заключённый между лагерем и родителем.

Мальчик принёс рисунок домой, чтобы показать маме. Она, увидев то, на чём рисуют дети, возмутилась: «Как это так? Ведь и мои персональные данные могут быть у постороннего человека». Женщина обратилась в прокуратуру.