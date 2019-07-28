«Учителей трясло от штанов с подворотами»: дети и родители поспорили, нужна ли школьная форма

Остаётся чуть больше месяца до начала нового учебного года. Некоторые родители уже сейчас планируют, в чём ребёнок пойдёт в школу. Рассчитывают, сколько денег уйдёт, чтобы собрать первоклашку. А нужна ли школьная форма детям? Спор вечный. Мы поинтересовались у учеников начальных, средних и старших классов, нравится ли им выглядеть одинаково, а также спросили у родителей и учителей, довольны ли они школьной формой.

Позиция учеников: Медина, 7-й класс

— Нам в школе нужно ходить только в сером, синем или чёрном. Например, чёрный низ, белый верх. Когда дети приходят в толстовках, разноцветных кофтах и ярких вещах, их ругают. Один раз моя подруга пришла в чёрных классических штанах с лампасами, и её очень сильно ругали. Говорили, что это спортивные штаны. Другая моя подруга Женя носит серые школьные штаны, но они укороченные, и из-за этого её ругает классный руководитель, потому что у неё видны щиколотки. Хотя нам никто этого не запрещает, кроме нашей классной руководительницы.



Лично я против школьной формы, так как это, во-первых, неудобно, а во-вторых, это невыгодно. Лучше носить то, что тебе нравится, а не то, что нужно.

Артём, 5-й класс

— У нас в школе деловой стиль. Я обычно хожу в брюках, рубашке и жилетке. Но мне не очень нравится такой образ. Неудобно на перемене бегать. Старшеклассники далеко не все ходят в деловом стиле, потому что их не ругают. Бывает, у меня кто-нибудь из одноклассников придёт в футболке — никто из учителей и не заметит. А если и заметят, то сделают замечание, и всё.

Ева, 3-й класс

— У нас в школе синяя форма. Девочки носят юбки, платья. Школьная форма не всегда бывает удобной.

Рамзан, 7-й класс — В моей школе очень неудобная школьная форма. Классические брюки, белая рубашка, жилетка и туфли. С седьмого класса разрешается носить деловой стиль одежды. Я против школьной формы, потому что она очень неудобная и дорого стоит, в районе 3–4 тысяч рублей.

Женя, 11 класс — Я перешла в эту школу в пятом классе и по сравнению с предыдущей, в ней нет школьной формы. Все одеваются так , как хотят и чувствуют себя комфортно. Мне это очень нравится.



Настя, 11 класс — В нашей школе нет школьной формы, но есть деловой стиль. Ученики должны носить белый верх и чёрный низ. Мне это не особо нравится, но и недовольства нет, комфортно и удобно одеваться можно и в деловом стиле. Замечания ученикам делают не часто, в основном только в крайних случаях, например, если ученик пришёл в синих джинсах или яркой толстовке.

Большинство детей против школьной формы Фото: Александра Савельева

Позиция родителей: Валерия Куликова, мама двух школьников — Школьная форма, на мой взгляд, нужна для того, чтобы не так бросалось неравное финансовое положение детей. Я отношусь положительно, потому что форму производят качественную, детям комфортно в ней. В школах, куда ходят мои дети, введена школьная форма, и если ребёнок приходит в джинсах и толстовке, им делают замечание. Так что с этим строго.

Моя дочь Эвелина учится в 37-й школе и собирается в 4-й класс. Форма одна на всю школу, но в линейке много моделей: платья, сарафаны, пиджаки, брюки, юбки, жилетки. Сын Федя учится в 57-й школе, пойдёт в 3-й класс. У них форма отличается. Разные производители и цветовая расцветка. Мы около 5000 рублей заплатили на двоих. Это получилось на три года.

Татьяна Сыромятникова, мама ученика 5-го класса

— Я думаю, что должна быть специальная одежда для школы в деловом стиле. Это дисциплинирует, настраивает на рабочий лад. Ребёнок понимает, что сейчас пришло время работы. В нашей школе введен деловой стиль. Единой формы нет. Это хороший выход из ситуации, когда не все родители могут оплатить пошив единой формы, введенной в школе.

Мария Кошкина, мама ученицы 3-го класса

— Я поддерживаю инициативу с введением обязательного дресс-кода для школьников. Это их дисциплинирует, учит ответственности и заставляет научится выделяться другими способами. Мне, как маме, удобно купить комплект и больше не тратить семейный бюджет на желания ребёнка купить что-нибудь новенькое, ходить в школу.

Ольга Яковлева, мама двух девочек. Рыбинск

— Школьная форма очень нужна. И не просто вещи серого или синего цвета, а конкретные вещи. Это очень экономит бюджет! Все выглядят одинаково. Это организует и настраивает на учебу. Это коллектив. Я могу одеть своего ребенка в отличные вещи, а есть дети в ужасных обносках. Форма — это знак отличия. Обществу вообще не хватает рамок.



Мария Александрова, мама учениц из 1-го и 5-го класса. Данилов

— Нужна не форма, а деловой стиль одежды. Светлые спокойные тона верха, тёмный низ. Он дисциплинирует учеников, в младших классах не даёт отвлекаться детям. Пайетки, бусинки, яркие цвета — это всё рассеивает внимание детей на уроках.

Тем более форма — это заказ портному на определённый стиль класса. Это очень дорого и неудобно. Допустим, испортил ребёнок брюки серого цвета, да ещё и с логотипом — надо заказывать новые. Это практика частных или элитных школ, а деловой стиль доступен каждому. Мне дешевле одеть ребёнка под требования школы. Требования нашей школы — деловой стиль без привязки к определённому цвету.



Родители считают, что форма дисциплинирует детей Фото: Александра Савельева

Позиция учителей: Елена Гусева. Школа № 21

— Школьная форма хороша как часть, ну, тимбилдинга, что ли. То есть сама по себе она мало что даёт. А вот если у школы есть лицо, если принадлежность к школе — это такой повод для гордости, она будет работать. При этом, например, в провинциальном колледже, который у нас флагман по результатам ЕГЭ, никакой формы нет, насколько я знаю.



У нас деловой стиль одежды прописан уставом. Формы как таковой нет. Мне как учителю не принципиально наличие формы у детей. Кто-то может считать иначе.

Ольга Балина, учитель. Рыбинск

— Всеми руками за форму! Дети в форме более дисциплинированы, ответственны, сдержаны. У нас введены элементы. Брюки и рубашки пастельных тонов для мальчиков, юбки и блузы для девочек. Но, к сожалению, это не работает. Потому что мы не имеем права заставить детей. Нет рычагов воздействия. Только замечания, на которые они забивают. Только родители могут отслеживать, в чём ребенок идёт в школу, но, увы, либо родителям все равно, либо и они не имеют влияния на детей. В начальной школе все ходят у нас в единой форме, которую принимает класс. 5–6-й класс ещё можно заставить одеваться как положено. Всё. Дальше они «взрослеют» и наглеют. Носят то, что диктует мода (нас всех трясло от штанов с подворотами, которые не снимали даже зимой).

Советуем вам посмотреть видео, как менялась школьная мода за последние сто лет. Смотрим и сравниваем.