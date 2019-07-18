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Образование
Увольнение директоров школ

«Уволилось восемь директоров школ»: в Ярославле власти сообщили, откуда набрали новых специалистов

Также стали известны официальные причины ухода руководителей учебных заведений

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С сегодняшнего дня в школе № 33 в должности директора работает 32-летний Павел Чистяков

Фото: Михаил Контуев

В Ярославле чиновники из сферы образования сообщили, что в этом году в городе покинули посты директоров школ восемь человек, а не четыре, как было известно ранее. Кроме школ № 4, 7 и 33 свои посты покинули руководители в школах № 10, 32, 52, 81 и 96. А вот школы № 49, о смене директора которой также сообщалось ранее, в списке не оказалось.

— Из них по инициативе работника уволены шесть директоров школ, один директор уволен в связи с выходом из отпуска по уходу за ребёнком основного работника, один — в связи с истечением срока трудового договора, — говорится в бумаге за подписью директора департамента образования мэрии Ярославля Елены Ивановой. — На вакантные должности руководителей учреждений назначены лица, состоящие в отраслевом резерве руководителей.

Один из них — директор школы № 33 — сегодня уже официально приступил к работе. Ранее 32-летний Павел Чистяков уже рассказывал о своих рабочих планах.

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КОММЕНТАРИИ (4)

Потерявшийся Дед
18 июл 2019 в 16:45

Опять оптимизация?

местный
18 июл 2019 в 17:06

На самом деле всё очень просто - школы переводят на частичную самоокупаемость - об этом уже говорили -и умные директора прекрасно понимают - что в этом случае они перестают быть директорами школ - а становятся мытарями которые должны будут выжимать из родителей последнее - и соответственно первыми примут на себя справедливую классовую ненависть - а для департамента -они станут всего лишь зарабатывателями денег - их никак не будут защищать - те директора которые ушли - не хотят такой участи - у них ещё советская совесть - надо новых вот и берут наивных и амбициозных, которые готовы сунуть голову в петлю ради карьеры... Вот и подумайте что нас ждёт

гость
18 июл 2019 в 16:53

Т.е. Г.С. Воробьёву уволили и скрывают? Или они передумали её увольнять? Что то не вяжется... Или в департаменте сами не знают кого уволили а кого нет?