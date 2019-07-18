«Уволилось восемь директоров школ»: в Ярославле власти сообщили, откуда набрали новых специалистов

В Ярославле чиновники из сферы образования сообщили, что в этом году в городе покинули посты директоров школ восемь человек, а не четыре, как было известно ранее. Кроме школ № 4, 7 и 33 свои посты покинули руководители в школах № 10, 32, 52, 81 и 96. А вот школы № 49, о смене директора которой также сообщалось ранее, в списке не оказалось.



— Из них по инициативе работника уволены шесть директоров школ, один директор уволен в связи с выходом из отпуска по уходу за ребёнком основного работника, один — в связи с истечением срока трудового договора, — говорится в бумаге за подписью директора департамента образования мэрии Ярославля Елены Ивановой. — На вакантные должности руководителей учреждений назначены лица, состоящие в отраслевом резерве руководителей.

