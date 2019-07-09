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Образование

Одни сдали на 100 баллов, а других выгнали: в Ярославской области подвели итоги ЕГЭ и ОГЭ

Стало известно, как старшеклассники сдали экзамены в этом году

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В этом году ярославские школьники сдали экзамены лучше, чем в прошлом

Фото: Александра Савельева

Департамент образования Ярославской области подвел итоги ЕГЭ и ОГЭ. Экзамены в этом году в регионе сдавали 11 875 девятиклассников и 6454 одиннадцатиклассника.

— Государственную итоговую аттестацию успешно сдали 99,1% одиннадцатиклассников и 97% девятиклассников, — отметила директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода. — Кампания прошла без технологических сбоев и утечки экзаменационных материалов. 78 работ участников ЕГЭ оценены в 100 баллов — в прошлом году их было 70. Также увеличилось число работ, которые набрали больше 81 балла. Их доля выросла с 13 до 21%.

В этом году появились стобалльники по физике, а число выпускников, сдавших этот предмет на большое количество баллов, увеличилось в 2,5 раза. Вдвое выросло число стобалльников по информатике. Ярославские участники ЕГЭ также успешно справились с математикой: на профильном уровне получить максимальный балл смогли 11 человек (в 2018-м — трое), на базовом 4 и 5 получили 88,6 процента. Не смогли преодолеть минимальный порог 0,9 процента выпускников.

Экзамен по русскому языку на сто баллов написали 36 выпускников, не справились с заданиями 0,1 процента участников.

В этом году впервые в России сдавали китайский язык. В Ярославской области этот предмет выбрали только два человека, один из которых смог набрать 95 баллов.

Среди девятиклассников также выросло количество работ, выполненных на максимальный балл, — по русскому языку, химии и литературе.

В этом году также уменьшилось количество зафиксированных нарушений: за наличие сотовых телефонов с экзаменов удалены четверо одиннадцатиклассников. В 2018-м таких нарушителей было семеро. У девятиклассников удалены 10 человек — за телефоны и шпаргалки.

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