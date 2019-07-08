Ярославцы не готовы тратить деньги на высшее образование

Платить за высшее образование большинство ярославцев не готовы
Фото: Александра Савельева
Тратить деньги на получение высшего образования ярославцы не готовы. Такой результат показал опрос 76.RU — за этот вариант проголосовало 28,9% участников опроса. Ещё 24% респондентов просто не готовы отдавать деньги за образование, потому что не устраивает его качество.
— Конечно, рад буду, если ребенок поступит на бюджетное место, но, если нет, придется платить, — написал Александр Киселёв.
Вторым по числу голосов стал вариант — готов платить за образование до 100 тысяч рублей в год.
— И какую нужно иметь потом зарплату, чтобы отработать свое обучение и начать зарабатывать на жизнь? — задаётся вопросом Ирина Дудочкина.
Лишь 4,5% респондентов готовы платить за образование до 150 тысяч рублей в год и 2,6% — свыше 150 тысяч рублей в год, если речь идёт о престижном вузе и хорошей профессии.
Мы сделали обзор самых дорогих специальностей в вузах Ярославля. Так, в одном из университетов можно отдать 178 тысяч рублей в год.