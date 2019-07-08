Ярославцы не готовы тратить деньги на высшее образование

Тратить деньги на получение высшего образования ярославцы не готовы. Такой результат показал опрос 76.RU — за этот вариант проголосовало 28,9% участников опроса. Ещё 24% респондентов просто не готовы отдавать деньги за образование, потому что не устраивает его качество.

— Конечно, рад буду, если ребенок поступит на бюджетное место, но, если нет, придется платить, — написал Александр Киселёв.

Вторым по числу голосов стал вариант — готов платить за образование до 100 тысяч рублей в год.

— И какую нужно иметь потом зарплату, чтобы отработать свое обучение и начать зарабатывать на жизнь? — задаётся вопросом Ирина Дудочкина.