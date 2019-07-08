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Образование

Ярославцы не готовы тратить деньги на высшее образование

Мы узнали, сколько стоят самые дорогие профессии в ярославских вузах

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Платить за высшее образование большинство ярославцев не готовы 

Фото: Александра Савельева 

Тратить деньги на получение высшего образования ярославцы не готовы. Такой результат показал опрос 76.RU — за этот вариант проголосовало 28,9% участников опроса. Ещё 24% респондентов просто не готовы отдавать деньги за образование, потому что не устраивает его качество.

— Конечно, рад буду, если ребенок поступит на бюджетное место, но, если нет, придется платить, — написал Александр Киселёв. 

Вторым по числу голосов стал вариант — готов платить за образование до 100 тысяч рублей в год. 

— И какую нужно иметь потом зарплату, чтобы отработать свое обучение и начать зарабатывать на жизнь? — задаётся вопросом Ирина Дудочкина. 

Лишь 4,5% респондентов готовы платить за образование до 150 тысяч рублей в год и 2,6% — свыше 150 тысяч рублей в год, если речь идёт о престижном вузе и хорошей профессии. 

Мы сделали обзор самых дорогих специальностей в вузах Ярославля. Так, в одном из университетов можно отдать 178 тысяч рублей в год. 

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КОММЕНТАРИИ (7)

Александр
8 июл 2019 в 08:34

лишь бы платил, а там дотянут. по этому и врачи безграмотные, и ракеты в космос не хотят взлетать. А у людей нет денег дать образование своим детям. Сейчас не тот кто способен учится, учится, а у кого есть родители при деньгах. А способностей и желания, сейчас не достаточно.

Житель Скоково
8 июл 2019 в 07:03

По мне так лучше чем выкидывать последние деньги на учебу чтоб потом ребенок жил в нищей стране на нищенскую зарплату лучше деньги потратить на то чтоб ребенок уехал из России в ЕС.

Нищий Русский
8 июл 2019 в 07:21

со своих деньги трясут а иноземцы с югов бесплатно учатся в ярославских вузах за счет государства. дружба народов в ущерб коренным жителям. так что за власть в стране антинародная и коррумпированная.