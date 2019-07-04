Учёба по цене «однушки»: топ самых дорогих специальностей в вузах Ярославля

ЕГЭ позади, и новоиспечённых абитуриентов ждут в ярославских вузах. Приёмная комиссия в университетах началась ещё с июня. Есть и бесплатное образование, но учёба на некоторых направлениях только платная. В 2019/2020 учебном году стоимость обучения в некоторых вузах заметно выросла по сравнению с прошлым годом. Мы узнали, какие специальности оказались самыми дорогими в Ярославле.

Медицинский университет

Чтобы стать врачом, придётся раскошелиться. Цена на платное обучение здесь начинается от 124 416 тысяч рублей. Самым дорогим направлением является «медицинская биохимия». Год учёбы обойдётся в 204 848 рублей. За шесть лет заплатите около 1 230 000 рублей. Это самое дорогое образование в Ярославле. За такие деньги можно купить однокомнатную квартиру или хорошую иномарку.



Популярные направления в ЯГМУ — «педиатрия» и «лечебное дело» Фото: Александра Савельева

На втором месте «стоматология». Если не попадёте на бюджетное место, придётся каждый год платить по 165 979 рублей. За все пять лет обучения, учитывая инфляцию, выйдет почти 830 тысяч рублей.

Театральный институт

Институт принимает будущих актёров на единственное направление «актёрское искусство». Цена немаленькая. Один год обучения стоит 224 500 рублей. Если не считать инфляцию, за четыре года выйдет почти 900 тысяч рублей.



Фото: Дмитрий Гладышев (инфографика)

ЯГТУ

В техническом университете цена на многие направления либо 114 738 рублей в год, либо 132 801. — Самыми популярными факультетами остаются химико-технологический и машиностроительный. Каждый год много желающих поступить на направления этих факультетов подают документы. А также тут больше бюджетных мест, — пояснили в приёмной комиссии ЯГТУ. Не учитывая инфляцию, максимум в этом вузе за пять лет обучения можно оставить 664 тысячи рублей.

Педагогический университет



На рекламе и журналистике вообще нет бюджетных мест. Стоимость обучения за один год — 132 802 рубля Фото: Александра Савельева

В ЯГПУ имени К. Д. Ушинского специальностей очень много, много и бюджетных мест. Год обучения на некоторых платных направлениях составляет 114 738 рублей. Это на 5386 рублей больше, чем в прошлом году. Самое дорогое обучение в вузе на направлении «адаптивная физическая культура» для лиц с отклонениями в состоянии здоровья — 163 538 рублей. Учиться четыре года. За всё время обучения с учётом инфляции выходит около 660 тысяч рублей.



Ярославский государственный университет

В Демидовском университете цена на платные направления такая же, как и в ЯГПУ. Например, цена на популярные направления: прикладная математика, фундаментальная информатика и история — 114 738 рублей, на химию, биологию и информационную безопасность — 132 802. Максимум на учёбу можно потратить около 540 тысяч рублей. Это цена за четыре года обучения.

Сельскохозяйственная академия

В ярославской сельскохозяйственной академии самое дешёвое образование. Практически на все направления цена за год 99 425 рублей. Это единственный государственный вуз в Ярославле, где не выросла цена за обучение. Максимум за четыре года по профилю «агробизнес» можно потратить около 420 тысяч рублей.

Сколько вы бы потратили на получение высшего образования?