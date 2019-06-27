Оркестр и почётная рота: как ярославские выпускники отгуляли на губернаторском балу. Фото

Самые успешные выпускники получили награды
Фото: правительство ЯО
В Ярославле для выпускников школ прошёл губернаторский бал. 26 июня ребята праздновали вступление во взрослую жизнь на «Арене-2000».
«За особые успехи в учении» награды получил 171 человек.
— Ученики, завершившие обучение в этом году, являются победителями и призерами российской психолого-педагогической олимпиады имени Ушинского, российской научной конференции «Открытие», всероссийской телевизионной гуманитарной олимпиады школьников «Умницы и умники». Девять выпускников добились победы на заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников — главного интеллектуального состязания страны, — рассказали в правительстве Ярославской области.
В этом году в Ярославской области школы окончили более пяти с половиной тысяч учеников. По предварительным итогам сдачи единого государственного экзамена, 73 выпускника выполнили работы на 100 баллов.
Для ребят выступали музыканты симфонического оркестра, а также первая рота почетного караула 154-го отдельного комендантского Преображенского полка.