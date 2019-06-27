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Фоторепортаж

Оркестр и почётная рота: как ярославские выпускники отгуляли на губернаторском балу. Фото

Публикуем самые яркие снимки с праздника

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Самые успешные выпускники получили награды

Фото: правительство ЯО

В Ярославле для выпускников школ прошёл губернаторский бал. 26 июня ребята праздновали вступление во взрослую жизнь на «Арене-2000».

«За особые успехи в учении» награды получил 171 человек.

В этом году школы окончили 5,5 тысячи учеников области

— Ученики, завершившие обучение в этом году, являются победителями и призерами российской психолого-педагогической олимпиады имени Ушинского, российской научной конференции «Открытие», всероссийской телевизионной гуманитарной олимпиады школьников «Умницы и умники». Девять выпускников добились победы на заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников — главного интеллектуального состязания страны, — рассказали в правительстве Ярославской области.

Теперь ребят ждёт взрослая жизнь

В этом году в Ярославской области школы окончили более пяти с половиной тысяч учеников. По предварительным итогам сдачи единого государственного экзамена, 73 выпускника выполнили работы на 100 баллов.

Ребята от души повеселились

Развлекал выпускников почётный караул

Для ребят выступали музыканты симфонического оркестра, а также первая рота почетного караула 154-го отдельного комендантского Преображенского полка.

Девочки были в красивых нарядах

Для выпускников играл симфонический оркестр

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