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Ответил сходу на самые трудные вопросы: ярославский школьник выиграл поступление в МГИМО

Алексей Леонтьев стал победителем телеолимпиады «Умницы и умники»

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Алексей Леонтьев стал одним из 12 победителей телевизионной олимпиады

Фото: Первый канал / Youtube.com

Алексей Леонтьев из ярославской школы № 49 стал одним из 12 победителей финала телеолимпиады «Умницы и умники». 

Отвечать на вопросы пришлось по теме «Театр и политика», а ошибаться все могли лишь раз. Шанс на ошибку Алексею не понадобился, он ответил на все вопросы на своей дорожке, а также давал правильные ответы из зала как теоретик. 

— Какое театральное представление было решено использовать для воспитания молодёжи середины 40-х годов позапрошлого столетия в России и как его использовали? — задал Алексею первый вопрос на дорожке ведущий. 

— Может, опера Михаила Ивановича Глинки «Жизнь за царя», — тут же ответил ярославец. — Воспитывали патриотов. 

Чуть пораздумав, Алексей уточнил, что воспитывали таким образом кадетов и благородных девиц из Смольного, что оказалось совершенно верно. 

— Николай I любил театр, внимательно за ним следил. О пьесе, сыгранной в 1836 году, государь выразился: «Тут всем досталось, а больше всего мне». А про другую пьесу, впервые поставленную в 1853 году, сказал: «Очень мало пьес, которые мне доставили такое удовольствие, как эта. Это не просто пьеса, это урок!». О каких пьесах идёт речь? — таким был второй вопрос для Алексея. 

— Я уверен, это «Ревизор» Николая Васильевича Гоголя, а в 1853 году, предполагаю, что это пьеса Островского Александра Николаевича «Не в свои сани не садись», — опять верно ответил ярославский школьник. 

Третьим заданием для Алексея было перечислить императорские театры и сказать, какому министру они подчинялись со второй половины XIX века. 

— Министру Императорского двора, — ответил Алексей. 

— Вот они какие умники, — удивился ведущий Юрий Вяземский. — Для меня лично самым сложным было, какому министру они подчинялись, а он с этого начал. Так, а какие театры? 

— Александринский, Мариинский уже был открыт, Большой театр в Москве и Малый драматический.

Алексея Леонтьева среди победителей ректор МГИМО профессор Анатолий Торкунов объявил первым, и в конце выпуска подписал приказ о зачислении победителей на первый курс университета. 

— Согласно решению учёного совета и в соответствии с правилами олимпиадного движения призёры телевизионной олимпиады получают льготы при поступлении, — сказал Анатолий Торкунов. 

Среди таких призёров оказался ещё один ярославский школьник Григорий Борзов.

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