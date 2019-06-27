Ответил сходу на самые трудные вопросы: ярославский школьник выиграл поступление в МГИМО

Алексей Леонтьев из ярославской школы № 49 стал одним из 12 победителей финала телеолимпиады «Умницы и умники».

Отвечать на вопросы пришлось по теме «Театр и политика», а ошибаться все могли лишь раз. Шанс на ошибку Алексею не понадобился, он ответил на все вопросы на своей дорожке, а также давал правильные ответы из зала как теоретик.

— Какое театральное представление было решено использовать для воспитания молодёжи середины 40-х годов позапрошлого столетия в России и как его использовали? — задал Алексею первый вопрос на дорожке ведущий.

— Может, опера Михаила Ивановича Глинки «Жизнь за царя», — тут же ответил ярославец. — Воспитывали патриотов. Чуть пораздумав, Алексей уточнил, что воспитывали таким образом кадетов и благородных девиц из Смольного, что оказалось совершенно верно.

— Николай I любил театр, внимательно за ним следил. О пьесе, сыгранной в 1836 году, государь выразился: «Тут всем досталось, а больше всего мне». А про другую пьесу, впервые поставленную в 1853 году, сказал: «Очень мало пьес, которые мне доставили такое удовольствие, как эта. Это не просто пьеса, это урок!». О каких пьесах идёт речь? — таким был второй вопрос для Алексея. — Я уверен, это «Ревизор» Николая Васильевича Гоголя, а в 1853 году, предполагаю, что это пьеса Островского Александра Николаевича «Не в свои сани не садись», — опять верно ответил ярославский школьник. Третьим заданием для Алексея было перечислить императорские театры и сказать, какому министру они подчинялись со второй половины XIX века.

— Министру Императорского двора, — ответил Алексей.