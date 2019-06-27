В Ярославской области пять выпускников сдали по два ЕГЭ на высший балл

Выпускники из Ярославской области сдали 78 ЕГЭ на 100 баллов. Это на 8 больше, чем в прошлом году.



— Вдвое увеличилось число стобалльников по информатике и информационно-коммуникационным технологиям, — рассказала директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода. — Дать ответы на все вопросы этого экзамена смогли 10 ребят. И в целом предмет сдан успешно: более 29 процентов участников ЕГЭ по информатике получили за него от 81 до 100 баллов.



В области увеличилось количество ребят, которые набрали по сто баллов за два экзамена. Нина Сивякова из рыбинской школы № 1 получила высшие баллы по русскому языку и литературе, Дарья Набатова из ярославской школы № 58, Андрей Глызин из ярославского лицея № 86 и Захар Кондратьев из рыбинской школы № 30 абсолютно правильно ответили на все задания экзаменов по профильной математике и информатике, а Артем Роженков из ярославской школы № 4 на сто баллов сдал русский язык и профильную математику. Артём признался, что высший балл по русскому языку стал для него неожиданностью, и рассказал, как готовился к экзаменам.

