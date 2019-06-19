«Создавал себе стресс»: школьник открыл секрет, как сдал ЕГЭ по русскому и математике на сто баллов

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Артём Роженков из Ярославля сам не ожидал такого результата
Артём признался, что высший балл по русскому языку стал для него неожиданностью
Фото: Артём Роженков
В Ярославле выпускник школы № 4 Артём Роженков сдал на сто баллов сразу два предмета на ЕГЭ — профильную математику и русский язык. Вот это результат! Мы поговорили с молодым человеком, чтобы узнать, как у него это получилось.
— Говорят, что тем, у кого с математикой хорошо, русский язык не близок, а кому русский и литература легко даются — наоборот. Ты сдал и профильную математику, и русский язык на 100 баллов. Что тебе ближе, какие предметы проще кажутся?
— Легче даётся, безусловно, математика. Просто быстро схватываю материал и понимаю, откуда берутся те или иные законы. Надеюсь, в вузе так же будет. А по русскому орфография и грамматика заложены на интуиции, остальное приходилось просто выучивать, в чем мне прекрасно помогали мой учитель и репетитор.
— Как готовился к ЕГЭ? Давно начал подготовку?
— В середине десятого класса начал подготовку по математике. Изо дня в день смотрел новые видео на «Ютубе» с разбором разных задач. По итогу к середине одиннадцатого класса я уже был почти полностью готов к ЕГЭ по математике, поскольку писал «пробники» на 98–100 баллов.
По русскому ситуация совершенно другая. До весны одиннадцатого класса никак не мог начать подготовку, все время оставлял на потом. После очередного «пробника» на 70 баллов понял, что надо что-то менять. Взял репетитора и начал прорешивать 1–2 варианта в неделю. Немного, но мне хватило. Хотя, честно говоря, перед экзаменом молился на 90 баллов — никак не ожидал получить 100.
— А морально как себя настраивал?
— Во время подготовки дома специально создавал себе стрессовые ситуации: «Если не напишешь пробник на 90, то неделю не будешь пить чай». Волнение сразу возникало, а это отличное моделирование экзамена. Таким образом, на ЕГЭ я пришел уже приученным бороться со стрессом и не допускать глупых ошибок.
— Говорят, нужно писать шпаргалки, даже если не берешь их с собой, мол, это помогает лучше запомнить материал. Какие сейчас есть хитрости при подготовке к экзаменам?
— Честно говоря, два ЕГЭ на 100 баллов вовсе не являются показателем хорошей подготовки к экзаменам. Я все так же целыми днями смотрел футбол, играл в бильярд да читал книжки. Поэтому я некомпетентен в вопросах подготовки к ЕГЭ. Обо всех хитростях можно узнать на «Ютубе». Только за эти два года прочувствовал, насколько это удобная платформа для подготовки к экзаменам.
— А родители как-то помогали? Может, особую обстановку дома создали, освободили от домашних дел?
— Родители меня всегда поддерживали, оплачивали репетиторов и любые материалы, необходимые для подготовки. Особую обстановку как раз лучше не создавать. Наоборот, я старался создать себе дома максимально некомфортные условия, чтобы на экзамене я был как в раю.
— А вообще, нужны эти 100 баллов? Что это даёт именно тебе?
— Как минимум мне это даёт интервью на 76.ru. А так, это просто повышает вероятность поступления в крутой вуз. Ну и будущим одиннадцатиклассникам учителя про тебя будут рассказывать.
— Я так понимаю, что от увлечений на время подготовки не пришлось отказываться? Чем занимаешься кроме учёбы?
— Я киберфутболист «Шинника». Полтора года назад вошёл в топ-8 на чемпионате России. Сейчас, когда ЕГЭ закончился, снова пойду покорять вершины. Также люблю бильярд, нарды и покер. Последний год начал чтением увлекаться.
— Куда собираешься поступать, в какой профессии себя видишь?
— Поступать ещё не решил куда, так как пока не пришли результаты по информатике, английскому и обществознанию. А выбор вуза напрямую будет зависеть от балла по этим предметам. По профессии тем более пока ничего сказать не могу. До конца бакалавра буду просто наращивать связи и объём знаний.
А как вы или ваш ребёнок готовились к ЕГЭ? Поделитесь советом в комментариях!
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