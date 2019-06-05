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Образование

В Ярославской области школьники будут строить роботов

Когда в нашем регионе откроют первый мобильный технопарк

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На проект потратят более 27 миллионов рублей, 11 из которых — из регионального бюджета

Фото: правительство Ярославской области

С сентября в нашей области откроется первый мобильный технопарк. Он будет работать на базе уже существующего в Рыбинске детского технопарка «Кванториум». Теперь дети, живущие в малых городах и селах региона, смогут делать роботов и осваивать IT-технологии.

— Так мы повышаем качество и доступность дополнительного образования и создаем научно-образовательную высокотехнологичную среду для развития способностей наших ребят — будущих инженеров и ученых, — отметила директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода.

Дети будут создавать виртуальную реальность, строить беспилотники и роботов 

Фото: Департамент образования Ярославской области / Vk.com

Мобильный технопарк представляет собой грузопассажирский автомобиль, в котором будет перевозиться специализированное оборудование. Технопарк будет посещать шесть опорных площадок, среди которых Большесельский, Угличский, Мышкинский, Тутаевский и Пошехонский районы. В течение года обучение пройдёт 180 детей. Сама программа рассчитана на 72 часа, из которых 36 — в очной форме.

В том году ярославские школьники придумали робота, который собирает носки.

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