В Ярославской области школьники будут строить роботов

С сентября в нашей области откроется первый мобильный технопарк. Он будет работать на базе уже существующего в Рыбинске детского технопарка «Кванториум». Теперь дети, живущие в малых городах и селах региона, смогут делать роботов и осваивать IT-технологии.



— Так мы повышаем качество и доступность дополнительного образования и создаем научно-образовательную высокотехнологичную среду для развития способностей наших ребят — будущих инженеров и ученых, — отметила директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода.

