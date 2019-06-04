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Образование

В Ярославской области выпускника выгнали с ЕГЭ

Как в этом году прошел экзамен по русскому языку

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Результаты ЕГЭ по русскому языку будут известны не позднее 20 июня

Фото: Александра Савельева

Вчера выпускники по всей стране сдавали ЕГЭ по русскому языку. В Ярославской области экзамен сдали 5659 человек. В департаменте образования сообщили, что все прошло без технических сбоев.

— Один человек удален с экзамена за наличие мобильного телефона, — сообщила директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода. — ЕГЭ был организован в 54 пунктах, задействованы 90 общественных наблюдателей. Экзаменационные материалы в Ярославскую область и еще в семь регионов страны поступали по интернету. Как и в прошлом году, их печать проводилась в аудиториях, а сканирование работ — в штабе пунктов после завершения экзамена.

В этом году минимальное количество баллов, которое необходимо набрать, — 24. Минимальный проходной порог, который могут устанавливать высшие учебные заведения — 36 баллов.

Следующий экзамен будет по физике. Он состоится завтра, 5 июня. Полное расписание можно посмотреть здесь.

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