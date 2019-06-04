В Ярославской области выпускника выгнали с ЕГЭ

Вчера выпускники по всей стране сдавали ЕГЭ по русскому языку. В Ярославской области экзамен сдали 5659 человек. В департаменте образования сообщили, что все прошло без технических сбоев.



— Один человек удален с экзамена за наличие мобильного телефона, — сообщила директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода. — ЕГЭ был организован в 54 пунктах, задействованы 90 общественных наблюдателей. Экзаменационные материалы в Ярославскую область и еще в семь регионов страны поступали по интернету. Как и в прошлом году, их печать проводилась в аудиториях, а сканирование работ — в штабе пунктов после завершения экзамена.

