В Ярославской области выпускника выгнали с ЕГЭ

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Как в этом году прошел экзамен по русскому языку
Результаты ЕГЭ по русскому языку будут известны не позднее 20 июня
Вчера выпускники по всей стране сдавали ЕГЭ по русскому языку. В Ярославской области экзамен сдали
— Один человек удален с экзамена за наличие мобильного телефона, — сообщила директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода. — ЕГЭ был организован в 54 пунктах, задействованы 90 общественных наблюдателей. Экзаменационные материалы в Ярославскую область и еще в семь регионов страны поступали по интернету. Как и в прошлом году, их печать проводилась в аудиториях, а сканирование работ — в штабе пунктов после завершения экзамена.
В этом году минимальное количество баллов, которое необходимо набрать, — 24. Минимальный проходной порог, который могут устанавливать высшие учебные заведения — 36 баллов.
Следующий экзамен будет по физике. Он состоится завтра, 5 июня. Полное расписание можно посмотреть здесь.