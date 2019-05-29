В следующем учебном году в школах введут новую дисциплину: что ещё будут изучать дети

В следующем учебном году в российских школах должна появиться новая дисциплина, основанная на программах по формированию здорового образа жизни. Об этом заявила глава Министерства здравоохранения России Вероника Скворцова.
— Мы очень торопимся и хотим, чтобы это было внедрено уже в следующем году, — заявила глава Минздрава.
По её словам, новые программы будут предназначены для детей четырёх возрастных групп. Детей в возрасте от трёх до шести лет будут обучать личной гигиене. В более взрослом возрасте школьников будут учить, как регулировать состояние своего здоровья, а учеников старших классов начнут знакомить с навыками оказания первой медицинской помощи.
В Ярославле чиновники из сферы здравоохранения готовы к новшеству. Для города уроки ЗОЖа — уже привычное дело.
— Решение о введении отдельного курса будет приниматься на федеральном и региональном уровне, — пояснила директор департамента образования мэрии Ярославля Елена Иванова. — В школах города в 5-х, 7-х, 9-х и 10-х классах уже реализуется курс «Путь к здоровью» силами муниципальных Центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи.
Сейчас многие школьники уже на каникулах. Но ученики 9-х и 11-х классов ещё сдают ОГЭ и ЕГЭ.