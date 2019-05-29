В следующем учебном году в школах введут новую дисциплину: что ещё будут изучать дети

В следующем учебном году в российских школах должна появиться новая дисциплина, основанная на программах по формированию здорового образа жизни. Об этом заявила глава Министерства здравоохранения России Вероника Скворцова.



— Мы очень торопимся и хотим, чтобы это было внедрено уже в следующем году, — заявила глава Минздрава.



По её словам, новые программы будут предназначены для детей четырёх возрастных групп. Детей в возрасте от трёх до шести лет будут обучать личной гигиене. В более взрослом возрасте школьников будут учить, как регулировать состояние своего здоровья, а учеников старших классов начнут знакомить с навыками оказания первой медицинской помощи.

