«Не заплатишь — отчислим»: в Ярославле студентов заставили проходить летнюю практику за деньги

В Ярославском государственном университете имени Демидова разгорелся скандал из-за того, что студентов заставили срочно искать деньги, чтобы пройти обязательную летнюю практику. Заплатить нужно за еду, которой будут кормить студентов биологического факультета на биостанции Улейма.
— Мы туда ездим каждый год на учебно-полевую практику, — объяснили студенты. — Каждый курс едет в разное время — кто-то на 40 дней, кто-то — на 12. Нас всегда там кормили, а мы покупали только вещи, канцелярию. Раньше перед практикой в апреле–мае мы все писали заявления на материальную помощь, которая составляла 3800 рублей. Фактически на руки мы её не получали, деньги сразу шли в бухгалтерию. Но в этом году всё не так. Декан нам сообщил, что у государства нет денег, и теперь мы должны из своего кошелька выложить деньги на питание.
Студенты разных курсов теперь должны оплачивать по 150 рублей в день за еду. Те, кто едут на 38 дней, — 5550 рублей, а кто на 12 дней — 1800 рублей. На разных курсах — разные сроки прохождения практики.
— Если не пройти практику, то можно попрощаться с дальнейшим обучением, — вздыхают студенты. — Проще говоря, нам университет сказал: «Не заплатишь — отчислим». Кому-то родители помогли, а кто-то сейчас стреляет деньги у друзей, чтобы пройти практику.
В университете особой проблемы в сложившейся ситуации не видят. В деканате говорят, что всё по закону:
— Питание организовано централизовано, есть соответствующие приказы. Если у студентов есть вопросы, то декан готов лично каждому на них ответить.
Это первый крупный скандал в университете с тех пор, как в декабре прошлого года студентка колледжа ЯрГУ попыталась покончить жизнь самоубийством.