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Образование

«Не заплатишь — отчислим»: в Ярославле студентов заставили проходить летнюю практику за деньги

Стали известны подробности скандала, разгоревшегося в университете

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Студенты биофака ЯрГУ боятся возмущаться публично

Фото: Михаил Контуев

В Ярославском государственном университете имени Демидова разгорелся скандал из-за того, что студентов заставили срочно искать деньги, чтобы пройти обязательную летнюю практику. Заплатить нужно за еду, которой будут кормить студентов биологического факультета на биостанции Улейма.

— Мы туда ездим каждый год на учебно-полевую практику, — объяснили студенты. — Каждый курс едет в разное время — кто-то на 40 дней, кто-то — на 12. Нас всегда там кормили, а мы покупали только вещи, канцелярию. Раньше перед практикой в апреле–мае мы все писали заявления на материальную помощь, которая составляла 3800 рублей. Фактически на руки мы её не получали, деньги сразу шли в бухгалтерию. Но в этом году всё не так. Декан нам сообщил, что у государства нет денег, и теперь мы должны из своего кошелька выложить деньги на питание.

Студенты разных курсов теперь должны оплачивать по 150 рублей в день за еду. Те, кто едут на 38 дней, — 5550 рублей, а кто на 12 дней — 1800 рублей. На разных курсах — разные сроки прохождения практики.

— Если не пройти практику, то можно попрощаться с дальнейшим обучением, — вздыхают студенты. — Проще говоря, нам университет сказал: «Не заплатишь — отчислим». Кому-то родители помогли, а кто-то сейчас стреляет деньги у друзей, чтобы пройти практику.

В университете особой проблемы в сложившейся ситуации не видят. В деканате говорят, что всё по закону:

— Питание организовано централизовано, есть соответствующие приказы. Если у студентов есть вопросы, то декан готов лично каждому на них ответить.

Это первый крупный скандал в университете с тех пор, как в декабре прошлого года студентка колледжа ЯрГУ попыталась покончить жизнь самоубийством.

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ТЕКСТ

Михаил Контуев

ТЕГИ

образованиеЯрГУстуденты

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КОММЕНТАРИИ (7)

Нас много
24 мая 2019 в 15:48

А декан не охренеч часом "лично и каждому"?
Официальным письмом с датой печатью и подписью, пожалуйста, с требованием сдать деньги на какие цели и почему отсутствует финансирование.
А студентам с этим письмом к ректору.

гость
24 мая 2019 в 15:11

оченно странно - если студенты на бюджете то за всё платит ВУЗ, если на коммерческой основе - то и эта стоимость уже заложена в договоре.. В данном случае ВУЗ создаёт условие при котором дальнейшее обучение может стать невозможным по вине ВУЗа... Русаков совсем совесть потерял?

гость
24 мая 2019 в 15:08

Декан готов лично ответить каждому студенту что с ним будет если он будет возмущаться