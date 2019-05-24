«Не заплатишь — отчислим»: в Ярославле студентов заставили проходить летнюю практику за деньги

— Мы туда ездим каждый год на учебно-полевую практику, — объяснили студенты. — Каждый курс едет в разное время — кто-то на 40 дней, кто-то — на 12. Нас всегда там кормили, а мы покупали только вещи, канцелярию. Раньше перед практикой в апреле–мае мы все писали заявления на материальную помощь, которая составляла 3800 рублей. Фактически на руки мы её не получали, деньги сразу шли в бухгалтерию. Но в этом году всё не так. Декан нам сообщил, что у государства нет денег, и теперь мы должны из своего кошелька выложить деньги на питание.

В Ярославском государственном университете имени Демидова разгорелся скандал из-за того, что студентов заставили срочно искать деньги, чтобы пройти обязательную летнюю практику. Заплатить нужно за еду, которой будут кормить студентов биологического факультета на биостанции Улейма.

Студенты разных курсов теперь должны оплачивать по 150 рублей в день за еду. Те, кто едут на 38 дней, — 5550 рублей, а кто на 12 дней — 1800 рублей. На разных курсах — разные сроки прохождения практики.



— Если не пройти практику, то можно попрощаться с дальнейшим обучением, — вздыхают студенты. — Проще говоря, нам университет сказал: «Не заплатишь — отчислим». Кому-то родители помогли, а кто-то сейчас стреляет деньги у друзей, чтобы пройти практику.



В университете особой проблемы в сложившейся ситуации не видят. В деканате говорят, что всё по закону:



— Питание организовано централизовано, есть соответствующие приказы. Если у студентов есть вопросы, то декан готов лично каждому на них ответить.



Это первый крупный скандал в университете с тех пор, как в декабре прошлого года студентка колледжа ЯрГУ попыталась покончить жизнь самоубийством.

