«Я ни о чём не жалею»: истории тех, кто завалил ЕГЭ

С понедельника во всех российских школах начинаются единые государственные экзамены. От трех букв — ЕГЭ — трясет и детей и их родителей. А ну как не сдашь? Все планы на будущее — псу под хвост... В преддверии первых экзаменов (27 мая школьники сдают географию и литературу), мы взяли интервью у тех, кто экзамен завалил. А также собрали советы от школьного учителя, как побороть предэкзаменационный стресс.

История Романа Рыжикова. «Боялся не ЕГЭ, а разочаровать семью»



Роман не расстроился, когда плохо сдал экзамены Фото: фото предоставлено героем публикации

Далеко идти не пришлось. Оказывается наш коллега из «Комсомольской правды» семь лет назад завалил государственный экзамен — набрал баллов меньше, чем планировалось. Роман Рыжиков с удовольствием поделился своей историей.



— Я сдавал ЕГЭ в 2012 году. Обществознание и историю. Сдал всё, но математику и историю еле-еле. Вместо подготовки к экзаменам я гулял, влюблялся, занимался спортом, спал и немного прогуливал. Я думал, что хочу поступать на юрфак. Вернее, вся семья хотела, чтобы я пошел на юриста, мол, потом будет легче пойти в «органы» или на госслужбу. А я вообще не понимал, чего я хочу. Хотел вырваться из школы.



Боялся я не ЕГЭ, а разочаровать семью. Когда увидел результаты, ненадолго замер, а потом подумал — пофиг. У меня было всего два месяца, чтобы провести «последнее лето в жизни». Так ведь все школьники думают? Я заработал денег, раздавая листовки и работая грузчиком, и поехал отмечать свое совершеннолетие в Карелию.



На юрфак я, конечно, не поступил. Прошёл на бесплатное в педуниверситет, на социальную работу. У меня очень двоякое ощущение. С одной стороны, я ни о чём не жалею — до сих пор все было очень насыщенно и здорово. У меня есть всё, и в этом моя заслуга. Но с другой стороны, есть чувство, что я провалил не ЕГЭ, а вот тот самый «экзамен», когда что посеешь, то и пожнешь. Я не был профориентирован, не был в чём-то подкован особенно хорошо и не получил каких-то профессиональных компетенций. Некоторые мои ровесники зарабатывают вдвое и втрое больше меня, чаще и дальше путешествуют, могут откладывать деньги. Я бы тоже мог, если бы в какой-то момент выбрал специальность и приложил усилия.



Советы от Романа, если завалили ЕГЭ:



— Не вешать нос, даже если завалили! Можно пересдать в следующем году. Лишь бы год не прошёл впустую. Еще важнее — понять, чем именно хочешь заниматься и как жить. Но самое важное — знать, что ничего не даётся просто так, и второго шанса не будет.

История Ильи Ермолина. «ЕГЭ как один из этапов в жизни»



Илья для подстраховки сдавал семь экзаменов Фото: фото предоставлено героем публикации

— ЕГЭ у меня был в 2016 году. Я сдавал семь экзаменов. Два из них не сдал. По литературе я, вроде, так мало набрал, что считаю, что не сдал. А на истории вообще уснул. Причём готовился на факультативах и элективных занятиях. Видимо, этого оказалось недостаточно, чтобы пройти. Я хотел поступить на кинорежиссёра в ГИКиТ, в Санкт-Петербурге. Там когда баллов не хватило, я понял, что денег точно не хватит. Боялся ли я ЕГЭ? Конечно! На всякий случай я выбрал пробный экзамен, который был для меня неважен, а именно географию. Её, что самое смешное, без подготовки сдал баллов на 60. Когда я не сдал историю, у меня было ещё несколько запасных экзаменов, которые сдал. Поэтому я был более-менее спокоен.

После ЕГЭ я поступил в ярославский педагогический университет. До сих пор там учусь. Но штука в том, что всё, что было ранее, то есть школьные знания, забудется. То, что сейчас познаём в вузе, тоже. А вот дорога в пустынную неизвестность — завораживает и одновременно пугает. И эта дорога останется навсегда. Для меня ЕГЭ прошёл, как один из этапов в жизни. И о нём не вспоминается с огромной радостью. Главный совет от Ильи: — На ошибках учатся, смелее!

Мнение учителя Школьный учитель из Ярославля, Елена Гусева, считает, что к ЕГЭ нужно готовиться за несколько лет. Причём ученик должен понять, зачем он вообще сдаёт экзамен.

— Беседы не помогают. ЕГЭ на 70 процентов зависит от ученика и только на 30 — от прочих факторов. Причём в моей практике были случаи, когда талантливые дети сдавали хуже, чем середнячки. Середнячкам было надо. А талантливые поняли, что им надо, позже. Вообще, к ЕГЭ лучше начинать готовиться за пару лет до экзамена. Чтобы избежать авралов, стресса и ощущения «боже-мой-я-ничего-не-знаю!»



Еще в девятом классе неплохо бы определиться с будущим направлением профессии и начинать работать на те предметы, которые в нём необходимы. Для этого в городе есть центр профориентации, там обычно помогают хотя бы направление определить. Если начать планировать заранее, то есть шанс, что ребенок осознает, что ему это нужно. Но тоже нет гарантии. Все по-разному взрослеют.

Советы от учителя, как снять предэкзаменационный стресс:

1. Хорошо понимать, что ЕГЭ — это не конец жизни. И его результаты не делают тебя автоматически успешным человеком или неудачником.

2. Соблюдать режим сна и питания.

3. Ограничить социальные сети и телевизор на время интенсивной подготовки. Кроме того, что мы тратим в соцсетях уйму времени на пролистывание ленты новостей, мы ещё и загружаем мозг ненужной нам информацией. Мозг устает, ресурса на что-то серьезное может и не хватить.

4. Не забывать отдыхать. Отдых может предполагать: смену деятельности, творчество, выезд на природу, живое общение с друзьями. Только не зависание в соцсетях. Мозг там не отдохнет.

