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Образование
Школьное питание

Геннадий Онищенко — о детском питании: «Живём по принципу — лишь бы не отравить»

Первый зампредседателя комитета по образованию и науке ГД приехал в Ярославль на конференцию по еде

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Геннадий Онищенко посмотрел, какое меню разработали ярославские родители

Фото: Анна Елкина

Сегодня на конференцию, посвящённую качеству детского питания, в Ярославль приехал первый заместитель председателя комитета по образованию и науке Госдумы Федерального Собрания Геннадий Онищенко (бывший главный санитарный врач России. — Прим. ред.).

— Мы с вами должны дать физиологически полноценное питание. А мы живём по принципу — лишь бы не отравить, — сказал в своём выступлении Онищенко. — Самым слабым элементом в организации питания является человек. В Москве уже перешли на автоматизацию — от чистки картошки до упаковки. Человек с нестрижеными ногтями не должен лезть туда, в готовку. В школах должны быть только доготовочные.

На этой же конференции родители ярославских учеников представили своё разработанное меню. Чтобы составить его, взрослые две недели наблюдали за тем, что и как едят дети в школах.

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ТЕКСТ

Анна Елкина

ТЕГИ

Геннадий Онищенкошкольное питаниедети

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