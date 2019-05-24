Геннадий Онищенко — о детском питании: «Живём по принципу — лишь бы не отравить»

Сегодня на конференцию, посвящённую качеству детского питания, в Ярославль приехал первый заместитель председателя комитета по образованию и науке Госдумы Федерального Собрания Геннадий Онищенко (бывший главный санитарный врач России. — Прим. ред.).

— Мы с вами должны дать физиологически полноценное питание. А мы живём по принципу — лишь бы не отравить, — сказал в своём выступлении Онищенко. — Самым слабым элементом в организации питания является человек. В Москве уже перешли на автоматизацию — от чистки картошки до упаковки. Человек с нестрижеными ногтями не должен лезть туда, в готовку. В школах должны быть только доготовочные.