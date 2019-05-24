В Ярославле родители придумали своё меню для школьных обедов

Сегодня в Ярославле снова обсуждают школьное питание. В городе устроили большую конференцию по этой теме, на ней родители ярославских школьников представили своё меню, которое разработали для детей.



Оно отличатся от действующего не только по составу блюд, но и по цене — дешевле почти на два рубля. Напомним, сейчас школьные завтраки и обеды обходятся в 50 рублей.

