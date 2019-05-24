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Образование
Школьное питание

В Ярославле родители придумали своё меню для школьных обедов

Чем оно отличается от того, что едят дети сейчас

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На тарелках слева — прежний набор продуктов. Справа — то, что предлагают родители

Фото: Анна Елкина

Сегодня в Ярославле снова обсуждают школьное питание. В городе устроили большую конференцию по этой теме, на ней родители ярославских школьников представили своё меню, которое разработали для детей.

Оно отличатся от действующего не только по составу блюд, но и по цене — дешевле почти на два рубля. Напомним, сейчас школьные завтраки и обеды обходятся в 50 рублей.

Новое меню для своих детей составляли родители школы № 42 — небольшая группа взрослых две недели следила за тем, что и как едят дети, консультировалась с экспертами и в итоге представила своё меню.

— Мы проводили эксперименты. Те же печеночные оладьи делать с морковью или нет. Сосиски заменили на рыбную котлету. В нашем меню больше гарниров, напитков и фруктов, — рассказала представитель родительского контроля Наталья Родоман. — Началось всё с того, что мы обнаружили, что в текущем меню не хватает кальция и других полезных элементов.

Дети уже попробовали меню. И поставили оценки по пятибалльной шкале.


— Вот только котлета мне не очень понравилась, я поставил четыре — заявил школьник Миша. Не оценил рыбную котлету.

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ТЕКСТ

Анна Елкина

ТЕГИ

школьное питаниедети

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КОММЕНТАРИИ (3)

Супер
24 мая 2019 в 10:58

Вообще это круто! Вспоминаю еду эту столовскую фуууу

гость
24 мая 2019 в 10:43

А салатиков-винегретов сейчас вообще , что ли в школах не дают? Да и на цветных тарелках это бы все более веселее и аппетитнее выглядело бы .И вообще, хоть раз, ко всему этому процессу серьёзных шеф-поваров для консультаций рекомендаций привлекали?

Сес
24 мая 2019 в 10:31

У нас не кальция не хватает, а нормальной конкуренции на рынке. Кругом одна монополия чиновников и их родственников!