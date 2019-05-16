«Хочу развеять мифы»: 13-летняя девочка из Ярославля назвала плюсы и минусы дистанционного обучения

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Полина Бушуева рассказала, что дается ей тяжелее всего, когда она не ходит в школу
Полина учится самостоятельно
Полина Бушуева из Ярославля уже известна своей колонкой-обращением к взрослым (и взрослым тогда очень не понравилось). Полина писала о жестокости в школе и о том, почему школьники не хотят делиться проблемами с родителями. А теперь девочка в школе не учится. Она перешла на дистанционное обучение. Сегодня её авторская колонка о том, почему оно ей нравится. И о том, как это непросто.
Мне 13 лет, и в этом году с четвертой четверти 7-го класса я перешла на дистанционное обучение.
Когда эту новость узнали мои друзья, близкие, одноклассники, они разделились на два лагеря:
1. Эх, завидую я тебе. Сидишь дома, не учишься, отдыхаешь.
2. Поздравляю. Ты большая молодец. Горжусь тобой. Будет сложно, но ты справишься.
А я находилась и до сих пор нахожусь посередине. Отучившись так четверть, я нашла плюсы и минусы, которыми хочу с вами поделиться и развеять мифы о дистанционном обучении.
Начнём с плюсов:
1. Ты можешь получать знания в любой точке мира. Главное, чтобы был интернет. Это на самом деле очень удобно. Где бы ты ни был — болел, был в другом городе, стране — ты получаешь знания, как все.
2. Материал объясняют понятным языком. В обычной школе часто сталкивалась с огромной проблемой — не понимала учителя, следовательно, материал не усвоен. А в интернет-школе материал есть в виде конспектов, видеоуроков, трансляций, рекомендаций, а что самое главное — материал написан простым и понятным языком! Я могу вникать в него сколько душе угодно, а не 45 минут.
3. Учителя всегда идут тебе навстречу. Если ты даже через конспекты не понимаешь тему, то зайди в диалог с учителем. Он тебе все подробно расскажет. А в школе учителя чаще всего сливаются, кричат и ругают тебя за то, что ты не понял ничего на уроке.
4. Тебя не подгоняют. Тебе не говорят: «У вас завтра контрольная работа». С начала четверти ты можешь зайти в расписание и посмотреть до какого числа нужно сдать все работы, когда контрольная по определённому предмету? Ты сам распределяешь своё время.
5. Тебя никто не заставляет в 08:30 сидеть за партой и только спустя 6–7 часов идти домой. Ты сам выбираешь, какое сегодня расписание.
6. Ты один, и никто не будет просить списать, ручку, болтать или кричать. Ты один, и ты полностью посвящён предмету.
7. Уроки не идут муторно 45 минут, и вы не повторяете одну тему две недели. Уроки идут в среднем 10–15 минут интересно, с картинками, примерами. И каждый урок — новый материал. Также у нас есть эффективные курсы по предметам, тренажер, тестовые, обычные и много ещё классных фишек.
Но, несмотря на весь позитив, пришло время поговорить о минусах. К сожалению, они есть.
1. Иногда, чаще всего по информатике, нет видеоурока, один раз по какому-то предмету не было конспекта. Возможно, сейчас они есть, так как я опережаю программу. Может, это пустяк, но для человека, учащегося по конспектам, это был удар под дых.
2. Никто за тобой не следит. Если тебе будет лень думать своей головой и проще будет списать, значит, это сделаешь, получишь хорошую оценку, но знаний будет ноль. Списывала ли я? Да! Это было один раз. Первый урок истории, тема со сложными названиями, которые было дико лень учить, поэтому я просто списала ответы с интернета. Меня загрызла совесть, и я решила больше так не делать, в принципе, мне и в обычной школе было стыдно списывать. Но мне повезло, учитель заподозрил, что материал списан, и снизил мне оценку за работу. Вышла тройка, я довольна, потому что заслужила.
3. Ну и напоследок опровергну миф насчёт оценок. Кроме пятерок и четверок нам, как в обычной школе, ставят двойки и тройки. Многие думают, что если я плачу за учёбу, то и оценки тоже покупаю. Но это бред и вранье чистой воды. Если ты плохо сделаешь домашнее задание, напишешь самостоятельную или контрольную работу, то тебе поставят двойку и удивляться тут нечему! Только тебе решать, на какие оценки учиться.
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.
Открыли Америку.
Дистанционные платные школы уже давно прижились в РФ.
А вот в Ярославле ДО мэрии и ДО ЯО не спешат внедрять дистанционные технологии обучения и аттестации в образовательных организациях, так и живут по-старинке: без электронных учебников, без электронных библиотек, с одним компьютером для проведения ПА экстерна, с одним учителем на всю школу по рисованию. Хотя право школ на такой вид ведения своей деятальности прописан в Федеральном Законе об образовании, система образования (гос уровень) еще долго будет в пещерниках сидеть.