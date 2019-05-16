«Хочу развеять мифы»: 13-летняя девочка из Ярославля назвала плюсы и минусы дистанционного обучения

Полина Бушуева из Ярославля уже известна своей колонкой-обращением к взрослым (и взрослым тогда очень не понравилось). Полина писала о жестокости в школе и о том, почему школьники не хотят делиться проблемами с родителями. А теперь девочка в школе не учится. Она перешла на дистанционное обучение. Сегодня её авторская колонка о том, почему оно ей нравится. И о том, как это непросто. Мне 13 лет, и в этом году с четвертой четверти 7-го класса я перешла на дистанционное обучение.

Когда эту новость узнали мои друзья, близкие, одноклассники, они разделились на два лагеря:



1. Эх, завидую я тебе. Сидишь дома, не учишься, отдыхаешь.

2. Поздравляю. Ты большая молодец. Горжусь тобой. Будет сложно, но ты справишься.



А я находилась и до сих пор нахожусь посередине. Отучившись так четверть, я нашла плюсы и минусы, которыми хочу с вами поделиться и развеять мифы о дистанционном обучении.



Начнём с плюсов: 1. Ты можешь получать знания в любой точке мира. Главное, чтобы был интернет. Это на самом деле очень удобно. Где бы ты ни был — болел, был в другом городе, стране — ты получаешь знания, как все. 2. Материал объясняют понятным языком. В обычной школе часто сталкивалась с огромной проблемой — не понимала учителя, следовательно, материал не усвоен. А в интернет-школе материал есть в виде конспектов, видеоуроков, трансляций, рекомендаций, а что самое главное — материал написан простым и понятным языком! Я могу вникать в него сколько душе угодно, а не 45 минут. 3. Учителя всегда идут тебе навстречу. Если ты даже через конспекты не понимаешь тему, то зайди в диалог с учителем. Он тебе все подробно расскажет. А в школе учителя чаще всего сливаются, кричат и ругают тебя за то, что ты не понял ничего на уроке.

4. Тебя не подгоняют. Тебе не говорят: «У вас завтра контрольная работа». С начала четверти ты можешь зайти в расписание и посмотреть до какого числа нужно сдать все работы, когда контрольная по определённому предмету? Ты сам распределяешь своё время. 5. Тебя никто не заставляет в 08:30 сидеть за партой и только спустя 6–7 часов идти домой. Ты сам выбираешь, какое сегодня расписание. 6. Ты один, и никто не будет просить списать, ручку, болтать или кричать. Ты один, и ты полностью посвящён предмету. 7. Уроки не идут муторно 45 минут, и вы не повторяете одну тему две недели. Уроки идут в среднем 10–15 минут интересно, с картинками, примерами. И каждый урок — новый материал. Также у нас есть эффективные курсы по предметам, тренажер, тестовые, обычные и много ещё классных фишек.



Но, несмотря на весь позитив, пришло время поговорить о минусах. К сожалению, они есть.



1. Иногда, чаще всего по информатике, нет видеоурока, один раз по какому-то предмету не было конспекта. Возможно, сейчас они есть, так как я опережаю программу. Может, это пустяк, но для человека, учащегося по конспектам, это был удар под дых.