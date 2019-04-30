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Образование

«Кормить ребёнка никто не будет»: в Ярославле разгорелся новый скандал вокруг школьного питания

Родители возмущены огромной комиссией за оплату. Что ответили власти

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В Ярославле школы перешли на электронную систему оплаты питания

Фото: Рамзан Хамхоев

Очередной скандал в Ярославле разразился из-за школьного питания. Точнее, из-за комиссии при его оплате.

— Школьное питание в срочном порядке переводят на безналичный расчёт, — возмущена мама двух детей Ирина Вяткина. — В школе заявили, что сегодня надо завести личный кабинет в некой платежной системе, а чтобы ребенок завтра ел свой завтрак — срочно внести деньги на счёт. Иначе его никто кормить не будет. Все бы ничего, но только в данной платежной системе комиссия за платеж 10%.

Ирина говорит, что готова прокормить своих сыновей сама, а возмущение её связано лишь с тем, что кто-то набивает себе карманы за счёт родителей школьников. По подсчётам мамы, оборот с комиссии за питание всех детей во всех ярославских школах — около 2,5 миллиона рублей в неделю.

— Переживаю за тех детей и родителей, у которых трёхсот-то рублей нет, чтобы ребенок ел в школе, а не то чтобы ещё платить комиссию в придуманной кем-то платежной системе, — добавила она.

Женщина написала об этом пост в Facebook, и под ним понеслись гневные комментарии. Но власти успокаивают — всё не так плохо:

— Комиссию берёт банк, как за любую транзакцию, — объяснили в управлении образования мэрии Ярославля. — Размер комиссии будет всего 1%, если оплачивать через онлайн-банк. В настоящее время мэрия прорабатывает вопрос об оплате без комиссии, но только после 1 сентября.

В школах Ярославля начали вводить новую электронную систему оплаты школьного питания. Родители учеников обратили внимание, что при переводе денег на карточку, по которой теперь дети должны ходить в столовую и в буфет, банк берёт комиссию.

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ТЕКСТ

Михаил Контуев

ТЕГИ

школьное питаниедети

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КОММЕНТАРИИ (7)

Кот Матроскин
30 апр 2019 в 14:31

ну так вы и вводите систему после 1го сентября, когда проработаете вопрос оплаты без комиссии. а сейчас очень похоже на обычную схему наших властей: вкинуть, посмотреть, схавает народ или нет; если схавает- хорошо, нет- ну что ж придумаем чего-нибудь..

гном
30 апр 2019 в 13:39

от это прорыв так прорыв

гость
30 апр 2019 в 13:21

Очередное надувательство. Контора зарегистрирована в Нижнем, будут прокачивать деньги. Там еще масса тонкостей. Читайте внимательно инфо из школы.
Интересно, как прореагирует прокуратура. Наличная оплата в нашей стране пока не запрещена.