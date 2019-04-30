«Кормить ребёнка никто не будет»: в Ярославле разгорелся новый скандал вокруг школьного питания

Ирина говорит, что готова прокормить своих сыновей сама, а возмущение её связано лишь с тем, что кто-то набивает себе карманы за счёт родителей школьников. По подсчётам мамы, оборот с комиссии за питание всех детей во всех ярославских школах — около 2,5 миллиона рублей в неделю.

— Школьное питание в срочном порядке переводят на безналичный расчёт, — возмущена мама двух детей Ирина Вяткина. — В школе заявили, что сегодня надо завести личный кабинет в некой платежной системе, а чтобы ребенок завтра ел свой завтрак — срочно внести деньги на счёт. Иначе его никто кормить не будет. Все бы ничего, но только в данной платежной системе комиссия за платеж 10%.

— Переживаю за тех детей и родителей, у которых трёхсот-то рублей нет, чтобы ребенок ел в школе, а не то чтобы ещё платить комиссию в придуманной кем-то платежной системе, — добавила она.

Женщина написала об этом пост в Facebook, и под ним понеслись гневные комментарии. Но власти успокаивают — всё не так плохо:

— Комиссию берёт банк, как за любую транзакцию, — объяснили в управлении образования мэрии Ярославля. — Размер комиссии будет всего 1%, если оплачивать через онлайн-банк. В настоящее время мэрия прорабатывает вопрос об оплате без комиссии, но только после 1 сентября.

В школах Ярославля начали вводить новую электронную систему оплаты школьного питания. Родители учеников обратили внимание, что при переводе денег на карточку, по которой теперь дети должны ходить в столовую и в буфет, банк берёт комиссию.