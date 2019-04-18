Ярославская школа вошла в топ лучших в России

Сотрудники рейтингового агентства RAEX составили топ лучших школ России. 100 учебных заведений сравнивали по конкурентоспособности выпускников при поступлении в вузы. Единственная школа в Ярославле, которая вошла в топ, — средняя школа № 33 имени Карла Маркса с углубленным изучением математики. Она расположилась на 69-й строчке.



— Исследования, посвященные поступлению школьников в ведущие вузы России, агентство RAEX проводит с 2015 года. Рейтинги школ базируются на предоставленной ведущими вузами России эксклюзивной информации о приемных кампаниях. При оценке школ принимались во внимание различия по сложности поступления в тот или иной вуз, а также основания для зачисления — поступившие по общему конкурсу на бюджетные места оценивались выше, чем зачисленные на платной основе, — написано на сайте агентства.

