18 апреля четверг
СЕЙЧАС +9°С
usd 63.95
eur 72.36
  • 10 апреля 2019

    Теперь можно комментировать всё и сразу!

    Друзья, мы сделали так, чтобы удобнее оставлять комментарии. Теперь в мобильной версии сайта плашка значок «Добавить комментарий» всплывает сразу, как только вы открываете новость. Так что давайте обсуждать, спорить, хвалить и ругаться!

    8 апреля 2019

    Соберем все адовые ямы!

    Друзья, ну это невозможно - асфальт весной сошел... Давайте все вместе соберем самые ужасные ямы города! Присылайте свои фото нам на почту: 76@rugion.ru

    26 марта 2019

    Теперь можно делиться фоточками!

    Друзья, мы ввели новую функцию на сайте — теперь любой фотографией из материалов на сайте можно поделиться сразу в соцсетях, кликнув на значок справа внизу. Пока это работает только с компьютера. Но нет предела совершенству ;)
    Покажите друзьям самые яркие снимки!

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +9°С
usd 63.95
eur 72.36
Образование

Ярославская школа вошла в топ лучших в России

Чем отличилось учебное заведение

Поделиться

1 018
0 Обсудить

Все новости

Все новости

Правда, она далеко не на первом месте.

Фото: Александра Савельева

Сотрудники рейтингового агентства RAEX составили топ лучших школ России. 100 учебных заведений сравнивали по конкурентоспособности выпускников при поступлении в вузы. Единственная школа в Ярославле, которая вошла в топ, — средняя школа № 33 имени Карла Маркса с углубленным изучением математики. Она расположилась на 69-й строчке.

— Исследования, посвященные поступлению школьников в ведущие вузы России, агентство RAEX проводит с 2015 года. Рейтинги школ базируются на предоставленной ведущими вузами России эксклюзивной информации о приемных кампаниях. При оценке школ принимались во внимание различия по сложности поступления в тот или иной вуз, а также основания для зачисления — поступившие по общему конкурсу на бюджетные места оценивались выше, чем зачисленные на платной основе, — написано на сайте агентства.

С результатами исследования можно ознакомиться по ссылке

Эта школа не первый раз попадает в рейтинг лучших школ России. Читайте, за что её похвалили.

По теме

ТЕКСТ

Анастасия Тихомирова

ТЕГИ

школарейтинг

Поделиться

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter Сообщите об ошибке

КОММЕНТАРИИ (0)