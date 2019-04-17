«Им всего 7–8 лет — и уже организованная травля»: колонка мамы из Ярославля о детском буллинге

Анна Штурман — мама двух сыновей 8 и 11 лет и сторонница семейного образования. Получение образования в семье, конечно, не означает, что дети изолированы от общества, в том числе и от общества других детей — дети занимаются в разных кружках и секциях. И вот на одной из секций младший сын Анны вдруг столкнулся с тем, что, к сожалению, нередко встречается как раз в детских коллективах — с буллингом.

Анна поделилась этим опытом с 76.RU.

«Иногда близкие переживают за социализацию наших детей. Я не буду рассказывать, что я понимаю под социализацией, просто приведу пример, с которым мне совсем не хотелось бы, чтобы дети встречались, но встретились. Дети же вхожи в социум, и общеобразовательная школа для того необязательна совсем. Заодно приведу мини-разбор буллинга.

Детский спортивный турнир.

Участники ситуации: мой (8 лет), главное лицо (7–8 лет), ещё двое примерно того же возраста. После турнира мой и еще мальчик бегают, болтают, улыбаются — вроде всё ок. Еще удивилась, какой мальчик эмоционально устойчивый — не обиделся на моего, что мой выиграл у него сегодня. Смеются вместе. А потом вдруг смотрю: возню этих двоих третий фотографирует. Четвертый уже с хохотом просматривает записи на своём телефончике.

Тут я почувствовала, что нет! Не веселье это! Мой же ненавидит, когда его фотографируют! Сразу увидела «милую возню» иначе. Тут же у одного «фотографа» потребовала всё удалить при мне. Тот заныл: «Он (тот, кто догонял) меня попросил фотографировать!». Но удалил. Ко второму подошла с тем же требованием. У зачинщика, который тут же в сторонку убежал, спросила, где родители — те еще за ним не пришли, потому пришлось прямо мальчику сказать, чтобы больше сегодня не подходил к моему сыну и что гонять кого-то и ещё и снимать это нельзя! Это дети 7–8 лет! И так скоро организована травля? Сын сказал, что ему было неприятно, но и весело тоже. Что не знал, как отнестись к этим своим двойственным чувствам. Бегал только тот мальчик за ним. А еще и рожки приставлял, требуя у других фотографировать это.

