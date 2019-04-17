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Образование
Мнение

«Им всего 7–8 лет — и уже организованная травля»: колонка мамы из Ярославля о детском буллинге

Анна Штурман рассказала личную историю, в которую попал её ребёнок

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Анна нашла способ всё объяснить детям

Фото: Анна Штурман

Анна Штурман — мама двух сыновей 8 и 11 лет и сторонница семейного образования. Получение образования в семье, конечно, не означает, что дети изолированы от общества, в том числе и от общества других детей — дети занимаются в разных кружках и секциях. И вот на одной из секций младший сын Анны вдруг столкнулся с тем, что, к сожалению, нередко встречается как раз в детских коллективах — с буллингом.

Анна поделилась этим опытом с 76.RU.

«Иногда близкие переживают за социализацию наших детей. Я не буду рассказывать, что я понимаю под социализацией, просто приведу пример, с которым мне совсем не хотелось бы, чтобы дети встречались, но встретились. Дети же вхожи в социум, и общеобразовательная школа для того необязательна совсем. Заодно приведу мини-разбор буллинга.

Детский спортивный турнир.

Участники ситуации: мой (8 лет), главное лицо (7–8 лет), ещё двое примерно того же возраста. После турнира мой и еще мальчик бегают, болтают, улыбаются — вроде всё ок. Еще удивилась, какой мальчик эмоционально устойчивый — не обиделся на моего, что мой выиграл у него сегодня. Смеются вместе. А потом вдруг смотрю: возню этих двоих третий фотографирует. Четвертый уже с хохотом просматривает записи на своём телефончике.

Тут я почувствовала, что нет! Не веселье это! Мой же ненавидит, когда его фотографируют! Сразу увидела «милую возню» иначе. Тут же у одного «фотографа» потребовала всё удалить при мне. Тот заныл: «Он (тот, кто догонял) меня попросил фотографировать!». Но удалил. Ко второму подошла с тем же требованием. У зачинщика, который тут же в сторонку убежал, спросила, где родители — те еще за ним не пришли, потому пришлось прямо мальчику сказать, чтобы больше сегодня не подходил к моему сыну и что гонять кого-то и ещё и снимать это нельзя!

Это дети 7–8 лет! И так скоро организована травля? Сын сказал, что ему было неприятно, но и весело тоже. Что не знал, как отнестись к этим своим двойственным чувствам. Бегал только тот мальчик за ним. А еще и рожки приставлял, требуя у других фотографировать это.

Это насилие! Это агрессия!

А причина элементарна: выигрыш моего сына сегодня лишил того мальчика призового места.

Вот такое «веселье», вот такие «шутки с догонялками» — в реальности проявление агрессии оттого, что что-то пошло не так. Да ещё и с привлечением других участников, которые в такой ситуации являются соучастниками буллинга, а не просто фотографами. Вот уж не ожидала, что столкнемся с таким так рано, просто после турнира, да еще и на моих глазах.

Почему сын не обратился ко мне за помощью? Растерялся. Показала, что ситуация ненормальна, и чем ненормальна, теперь будет внимательнее, надеюсь, и обратится сразу ко мне или к другому адекватному взрослому за помощью.

Конечно, правильнее было бы мне не обращаться к тем детям напрямую, а найти родителей или тренера, но, я, к сожалению, так была шокирована возникшей ситуацией, что не сообразила сразу.

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции

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ТЕКСТ

Анна Штурман

ТЕГИ

буллингтравлядети

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КОММЕНТАРИИ (13)

Сергей
17 апр 2019 в 07:42

маме к психиатру

Наталья
17 апр 2019 в 07:56

Сергей, абсолютно с вами согласна!

Любовь
17 апр 2019 в 09:06

А я согласна с мамой полностью....дети слабых бедных духом и не только родителей сбиваются в стайки и травят детей, которые, как им кажется , более незаслуженно успешны. Я знаю о чем говорю, в детстве сама была жертвой детской репрессии во втором классе , когда перешла в новую школу...два года жизни в аду....потом политика поменялась в класс привели новенькую девочку и весь класс переключился на неё и тут уж я отвела душу …через месяц ребенка забрали родители (слава Богу…мои не такие внимательные ) потому что родители сдвинулись по фазе…мне с этим жить