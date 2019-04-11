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Образование
Школьное питание
Обзор

«На вид как что-то радиоактивное»: в Ярославле школьники рассказали, чем их кормят на самом деле

И поделились впечатлениями — вкусно ли

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«Супчик нормальный, но я обычно пиццу с чаем беру», — говорит школьник

Фото: читатель 76.RU

Вокруг школьного питания в Ярославле разгорелся целый скандал — переживали не только из-за льгот на него, но и из-за качества еды. И мы попросили ярославских школьников самих рассказать — а им нравится? Попросили сфотографировать еду в школьных столовых и прокомментировать её качество. Дети попросили не называть номера школ — идём им навстречу.

— Сегодня у нас были оладьи со сгущёнкой и груши (если успел ухватить). Оладьи холодные, жутко липнут к зубам, их очень сложно резать (но они стали выглядеть лучше, чем в начале года). Если сравнивать со всей остальной столовской едой, то оладьи — это одна из лучших вещей, что можно здесь получить (вчера вот совсем беда была, почти все сдавали порции). А гречу с печенью никто не ест, она холодная, пересоленная, всегда утопает в подобии подливы. На вид как что-то радиоактивное. Если сравнивать с едой из внешнего мира... Ну есть можно.

Оладушки пришлись по вкусу

Фото: читатель 76.RU

— Я в школе практически не ем, но каждый день мы пьем чай, — говорит другой школьник. — Он стоит 1,5–2 рубля. В целом можно сказать, что еда не очень дорогая, но не всегда вкусная.

Второе, чай и десерт

Фото: читатель 76.RU

— Выглядит ничего, на вкус тоже, — говорит школьница

Фото: читатель 76.RU

— Пирожок в этот раз нормальный

Фото: читатель 76.RU

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ТЕГИ

школьное питаниеедадети

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КОММЕНТАРИИ (9)

Юрик
11 апр 2019 в 17:30

внешне - нормальная столовская пища! Нас в 90х вообще не кормили... Только в младших классах, но тогда ещё СССР был

Ярослав
11 апр 2019 в 19:38

Непонятна цель и суть этого пустого материала. Еду в школе накрывают всем порционно, поэтому всегда хватает всем. Вопрос с холодным/горячим был всегда и он весьма субъективен.
Ну а насчет запросов детей: они, безусловно, будут хотеть есть фастфуд и запивать все это газировкой. Но для этого и есть более умные взрослые, чтобы сохранить детские желудки.
N.B. Вспомните, когда вы последний раз смогли купить обед их первого, второго с мясом и напитка за 50 руб., да еще и под пристальным надзором над поварами роспотребнадзора?

yar_lidia
11 апр 2019 в 19:27

И долго мы ещ будем обсуждать питание школьников и детских садов. Да никогда мясные полуфабрикаты и привозные оладьи вкусными не будут. Верните все на круги своя. В каждой школе и д/саду своя кухня и проверки как раньше верните каждые три месяца-смывы и т.д. И все будут довольны. Особенно наши дети и, конечно их родители. Я помню как у нас в 62 школе кормили. Пальчики оближешь. А все эти ваши нововведения ни к чему хорошему не приведут. У меня у внучки(6лет 10 мес) постоянно живот болит. Раньше этого не было. Нас постоянно диетологи просили отказаться от мясных полуфабрикатов (неизвестно чего там намешано), а тут детям. Это Преступление!