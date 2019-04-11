«На вид как что-то радиоактивное»: в Ярославле школьники рассказали, чем их кормят на самом деле

yar_lidia 11 апр 2019 в 19:27

И долго мы ещ будем обсуждать питание школьников и детских садов. Да никогда мясные полуфабрикаты и привозные оладьи вкусными не будут. Верните все на круги своя. В каждой школе и д/саду своя кухня и проверки как раньше верните каждые три месяца-смывы и т.д. И все будут довольны. Особенно наши дети и, конечно их родители. Я помню как у нас в 62 школе кормили. Пальчики оближешь. А все эти ваши нововведения ни к чему хорошему не приведут. У меня у внучки(6лет 10 мес) постоянно живот болит. Раньше этого не было. Нас постоянно диетологи просили отказаться от мясных полуфабрикатов (неизвестно чего там намешано), а тут детям. Это Преступление!