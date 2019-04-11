«На вид как что-то радиоактивное»: в Ярославле школьники рассказали, чем их кормят на самом деле

Вокруг школьного питания в Ярославле разгорелся целый скандал — переживали не только из-за льгот на него, но и из-за качества еды. И мы попросили ярославских школьников самих рассказать — а им нравится? Попросили сфотографировать еду в школьных столовых и прокомментировать её качество. Дети попросили не называть номера школ — идём им навстречу.
— Сегодня у нас были оладьи со сгущёнкой и груши (если успел ухватить). Оладьи холодные, жутко липнут к зубам, их очень сложно резать (но они стали выглядеть лучше, чем в начале года). Если сравнивать со всей остальной столовской едой, то оладьи — это одна из лучших вещей, что можно здесь получить (вчера вот совсем беда была, почти все сдавали порции). А гречу с печенью никто не ест, она холодная, пересоленная, всегда утопает в подобии подливы. На вид как что-то радиоактивное. Если сравнивать с едой из внешнего мира... Ну есть можно.
— Я в школе практически не ем, но каждый день мы пьем чай, — говорит другой школьник. — Он стоит 1,5–2 рубля. В целом можно сказать, что еда не очень дорогая, но не всегда вкусная.