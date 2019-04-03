«Дети — тоже люди»: в школе из Ярославской области разгорелся скандал из-за туалетов без дверей

В одной из школ Ярославской области разгорелся скандал из-за туалета. Родители учеников возмутились, когда узнали, что в школе № 5 Рыбинска нет дверей на кабинках туалета.
— Дети — тоже люди, — вскипели родители. — Они должны иметь право заниматься своей гигиеной за закрытой дверью. Да и времена сейчас такие: дети порой жестоки, могут и на телефон снять по приколу. А потом ещё в интернет выложить или затравить. Не понимаю, куда смотрит школа.
Тему активно подхватили пользователи социальных сетей. Одни поддерживают возмущения родителей учеников этой школы, другие же говорят, что не видят никакой проблемы.
— В наше время у нас в школе не то что дверей, перегородок никаких не было, а вместо унитазов были дыры в бетонном полу, — вспоминает Евгений Максимов. — И никогда ни у кого даже вопросов по этому поводу не возникало.
Не видят особой проблемы и в руководстве школы, однако на возмущения родителей отреагировали.
— Вся дискуссия, которая развернулась в интернете, и грамма не стоит, — считает директор школы Светлана Иванкова и объясняет: — Дети качались на дверях в туалете и сломали их. Мы уже купили новые и сейчас их вешаем.
А родители учеников 70-й школы в Ярославле некоторое время назад жаловались, что их дети отказываются есть в столовой из-за того, что там полным-полно тараканов.