«Дети — тоже люди»: в школе из Ярославской области разгорелся скандал из-за туалетов без дверей

Родители детей разделились на два лагеря: одни возмущены такими туалетами, другие не видят в этом ничего страшного

В одной из школ Ярославской области разгорелся скандал из-за туалета. Родители учеников возмутились, когда узнали, что в школе № 5 Рыбинска нет дверей на кабинках туалета.

— Дети — тоже люди, — вскипели родители. — Они должны иметь право заниматься своей гигиеной за закрытой дверью. Да и времена сейчас такие: дети порой жестоки, могут и на телефон снять по приколу. А потом ещё в интернет выложить или затравить. Не понимаю, куда смотрит школа.



В туалете есть только перегородки Фото: Подслушано в Рыбинске

Тему активно подхватили пользователи социальных сетей. Одни поддерживают возмущения родителей учеников этой школы, другие же говорят, что не видят никакой проблемы.

