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Образование

«Дети — тоже люди»: в школе из Ярославской области разгорелся скандал из-за туалетов без дверей

Что говорят родители учеников и руководство школы из Ярославской области

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Родители детей разделились на два лагеря: одни возмущены такими туалетами, другие не видят в этом ничего страшного

Фото: Подслушано в Рыбинске, школа № 5 Рыбинска

В одной из школ Ярославской области разгорелся скандал из-за туалета. Родители учеников возмутились, когда узнали, что в школе № 5 Рыбинска нет дверей на кабинках туалета.

— Дети — тоже люди, — вскипели родители. — Они должны иметь право заниматься своей гигиеной за закрытой дверью. Да и времена сейчас такие: дети порой жестоки, могут и на телефон снять по приколу. А потом ещё в интернет выложить или затравить. Не понимаю, куда смотрит школа.

В туалете есть только перегородки

Фото: Подслушано в Рыбинске

Тему активно подхватили пользователи социальных сетей. Одни поддерживают возмущения родителей учеников этой школы, другие же говорят, что не видят никакой проблемы.

— В наше время у нас в школе не то что дверей, перегородок никаких не было, а вместо унитазов были дыры в бетонном полу, — вспоминает Евгений Максимов. — И никогда ни у кого даже вопросов по этому поводу не возникало.

Не видят особой проблемы и в руководстве школы, однако на возмущения родителей отреагировали.

— Вся дискуссия, которая развернулась в интернете, и грамма не стоит, — считает директор школы Светлана Иванкова и объясняет: — Дети качались на дверях в туалете и сломали их. Мы уже купили новые и сейчас их вешаем.

А родители учеников 70-й школы в Ярославле некоторое время назад жаловались, что их дети отказываются есть в столовой из-за того, что там полным-полно тараканов.

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ТЕКСТ

Михаил Контуев

ТЕГИ

образованиешколаРыбинск

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КОММЕНТАРИИ (4)

Наскальный
3 апр 2019 в 13:53

Зато у нас ракеты летают и Крым наш. Подумаешь детки без дверок

Гость
3 апр 2019 в 13:02

У нас небыло дверей 2005 год. Чт бы завуч зашла и посмотрела не курит ли кто

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