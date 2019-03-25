25 марта понедельник
СЕЙЧАС +1°С
usd 63.77
eur 72.59
  • 12 декабря 2018

    Мы обновили сайт!

    Друзья, 76.RU сегодня перешёл на новый дизайн — чтобы вам было удобнее нас читать. Все ещё непривычное, поэтому мы создали для вас короткий и понятный путеводитель по сайту.

    Подробнее
    Еще

Темы

СЕЙЧАС +1°С
usd 63.77
eur 72.59
Образование

Зато у директора ремонт красивый: в Ярославле насквозь протекла школа

Родители учеников жалуются на частые болезни у детей

Поделиться

1 927
5 Обсудить

Все новости

Все новости

Родители анонимно выложили жуткие кадры из школы № 99 в Брагино. Здесь одновременно идёт ремонт в одном из классов

Фото: Дороги Ярославля /Facebook.com

В Ярославле родители школьников подняли волну возмущения из-за состояния учебного заведения. Школа № 99 на улице Труфанова в Дзержинском районе протекла практически насквозь: отсыревшие потолки есть почти на каждом этаже. А в одной из рекреаций пол полностью заставлен вёдрами и застелен половыми тряпками. Отсыревшие участки потолка проходят прямо по проводам от электрических ламп. 

Зрелище печальное. И опасное

— Зато в кабинете у директора сделали ремонт. И там подтёков не видно, — сообщают родители. 

Взрослые рассказывают, что подобная картина начинается в школе уже вторую весну подряд. 

— Мои дети в этой школе. Насморк и першение в горле... Эта ситуация второй год, — поделилась Екатерина Миндолина.

Подобные проблемы существуют не только в этой школе. В Красноперекопском районе Ярославля перекрыли этаж из-за потопа

По теме

ТЕКСТ

Анна Елкина

ТЕГИ

школапротекла крыша

Поделиться

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter Сообщите об ошибке

КОММЕНТАРИИ (5)

Король
25 март 2019 в 09:25

Сверхдержава же

Аноним
25 март 2019 в 08:41

Там не только эта проблема. Не школа а "дурдом". Отношение педсостава к ученикам ужасное. Как в принципе и к родителям. По возможности посоветовал бы избегать данного заведения.

Алексей
25 март 2019 в 06:42

В гимназии №3 то же самое и что сделали всех переместили на нижние этажи, а с родителей все деньги собирают на ремонт которого не было.Зато мебель президентская у директора.

Последние новости