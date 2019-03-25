Зато у директора ремонт красивый: в Ярославле насквозь протекла школа

В Ярославле родители школьников подняли волну возмущения из-за состояния учебного заведения. Школа № 99 на улице Труфанова в Дзержинском районе протекла практически насквозь: отсыревшие потолки есть почти на каждом этаже. А в одной из рекреаций пол полностью заставлен вёдрами и застелен половыми тряпками. Отсыревшие участки потолка проходят прямо по проводам от электрических ламп.

— Зато в кабинете у директора сделали ремонт. И там подтёков не видно, — сообщают родители.

Взрослые рассказывают, что подобная картина начинается в школе уже вторую весну подряд.