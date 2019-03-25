Зато у директора ремонт красивый: в Ярославле насквозь протекла школа

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Родители учеников жалуются на частые болезни у детей
Родители анонимно выложили жуткие кадры из школы № 99 в Брагино. Здесь одновременно идёт ремонт в одном из классов
В Ярославле родители школьников подняли волну возмущения из-за состояния учебного заведения. Школа № 99 на улице Труфанова в Дзержинском районе протекла практически насквозь: отсыревшие потолки есть почти на каждом этаже. А в одной из рекреаций пол полностью заставлен вёдрами и застелен половыми тряпками. Отсыревшие участки потолка проходят прямо по проводам от электрических ламп.
— Зато в кабинете у директора сделали ремонт. И там подтёков не видно, — сообщают родители.
Взрослые рассказывают, что подобная картина начинается в школе уже вторую весну подряд.
— Мои дети в этой школе. Насморк и першение в горле... Эта ситуация второй год, — поделилась Екатерина Миндолина.
Подобные проблемы существуют не только в этой школе. В Красноперекопском районе Ярославля перекрыли этаж из-за потопа.
Там не только эта проблема. Не школа а "дурдом". Отношение педсостава к ученикам ужасное. Как в принципе и к родителям. По возможности посоветовал бы избегать данного заведения.