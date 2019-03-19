«Поступила неправильно»: власти определились с наказанием для учительницы за вызывающее поведение

Учительницу за заслуги в профессии награждал губернатор
В администрации Рыбинска обсудили поведение учительницы из школы № 10, которая попала в эпицентр скандала из-за своих аватарки и статуса во «ВКонтакте». В учебное заведение даже направили делегацию из департамента образования города, чтобы поговорить с педагогом, чтобы определиться, стоит ли наказывать её.
— Переговорили. Учительница согласилась, что была не права. Она уже удалила со своей страницы в социальной сети аватарку и статус, которые вызвали взволнованность у родителей, — сообщили в администрации города Рыбинска.
В итоге власти сказали, что не намерены применять никаких санкций к педагогу из Ярославской области, которой и без того досталось в высказываниях и комментариях в интернете.
— Никаких наказаний. Даже выговора официально делать ей никто не будет, — заверили городские власти. — Даже визит делегации из департамента в школу не стоит рассматривать как элемент давления — это была обычная беседа.
Вся эта история началась после того, как 52-летняя учительница из Рыбинска поставила на своей странице во «ВКонтакте» на аватарку фото девушки с завязанными руками и глазами и заклеенным ртом. Также у неё стоял статус «Живи уродом!». Возмущённая мама одного из школьников выложила всё это к себе в Facebook и сообщила, что не хочет, чтобы такой учитель учил её детей. Сначала педагог отстаивал свои права и не менял фотографию. Но сейчас учительница действительно уже поменяла аватарку и убрала статус.
После случившегося учительнице устроили травлю. Но большинство людей в комментариях в интернете всё же поддержали женщину. Заступилась за педагога и директор школы.
В каком обществе мы живём! Происходит нарушение конституции РФ, к нам вернули цензуру! Она своей аватаркой, показала, что растёт поколение людей, которое ничего не видит, ничего не слышит, и молчит! Безропотно соглашается на все, что бы с ним не вытворяло государство: поднять тарифы ЖКХ - пожалуйста, поднять пенсионный возраст - пожалуйста! Нам ничего не надо - мы слепы, немцы и глухи!! Как на неё накинулись, эти плебеи из госструктур и родители - никто даже ничего не понял! Нарушаются фундаментальные основы прав человека в нашей стране!