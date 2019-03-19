«Поступила неправильно»: власти определились с наказанием для учительницы за вызывающее поведение

В администрации Рыбинска обсудили поведение учительницы из школы № 10, которая попала в эпицентр скандала из-за своих аватарки и статуса во «ВКонтакте». В учебное заведение даже направили делегацию из департамента образования города, чтобы поговорить с педагогом, чтобы определиться, стоит ли наказывать её.

— Переговорили. Учительница согласилась, что была не права. Она уже удалила со своей страницы в социальной сети аватарку и статус, которые вызвали взволнованность у родителей, — сообщили в администрации города Рыбинска.



В итоге власти сказали, что не намерены применять никаких санкций к педагогу из Ярославской области, которой и без того досталось в высказываниях и комментариях в интернете.

— Никаких наказаний. Даже выговора официально делать ей никто не будет, — заверили городские власти. — Даже визит делегации из департамента в школу не стоит рассматривать как элемент давления — это была обычная беседа.



Скандал начался из-за аватарки и статуса педагога в социальной сети Фото: Vk.com