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Образование
Школьное питание

«Замечания передадим директору»: родители распробовали, чем кормят их детей в школах

Прошли первые дегустации, на которые можно записаться всем родителям в Ярославле

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В меню есть и печенка 

Фото: Мэрия Ярославля 

Родители ярославских школьников массово отправились на дни открытых дверей, чтобы распробовать, чем кормят их детей. Первые такие дни устроили в школах № 42, 40 и 29. Напомним, все родительские проверки запланированные, на дегустацию записывают онлайн

— Думаю, что все замечания и предложения мы потом передадим администрации школы, — сказала мама учеников школы № 55 Ирина Воропаева. — Мне очень понравилась консистенция пюре, а котлеты вообще по вкусу напомнили бабушкины, — добавила она. 

Восторженные отзывы родителей опубликовали на портале мэрии. 

Котлеты родителям понравились

— Я попробовала все представленные блюда и могу сказать, что всё очень вкусно и главное качественно. Дома мы готовим практически то же самое. Единственное, что не ест мой ребёнок — это печёнка. Но это уже вопрос вкуса и изначально принятых традиций в семье, — рассказала мама ученицы школы № 29 Любовь Беседина.

Записаться на дегустацию можно онлайн 

Здесь же, на сайте городской администрации, указали, что меню составлено по рациону, утверждённому РАН. Однако ещё в четверг директора областного и городского департаментов образования на большой пресс-конференции признались, что в Ярославле нет никакого утвержденного рациона, а обосновать стоимость завтраков и обедов чиновники не смогли вовсе. Каким должно быть питание, и как должна рассчитываться его стоимость, на той пресс-конференции чиновникам рассказали сторонние эксперты из Института отраслевого питания.

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ТЕКСТ

Анна Елкина

ТЕГИ

школьное питаниешколаобед

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КОММЕНТАРИИ (1)

Гость6509
17 март 2019 в 10:58

Это для родителей все вкусно, нужна контрольная закупка

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