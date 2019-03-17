«Замечания передадим директору»: родители распробовали, чем кормят их детей в школах

Родители ярославских школьников массово отправились на дни открытых дверей, чтобы распробовать, чем кормят их детей. Первые такие дни устроили в школах № 42, 40 и 29. Напомним, все родительские проверки запланированные, на дегустацию записывают онлайн.

— Думаю, что все замечания и предложения мы потом передадим администрации школы, — сказала мама учеников школы № 55 Ирина Воропаева. — Мне очень понравилась консистенция пюре, а котлеты вообще по вкусу напомнили бабушкины, — добавила она.

Восторженные отзывы родителей опубликовали на портале мэрии.