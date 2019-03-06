«Пусть попробуют сами»: в Ярославле в школьных столовых родителям покажут, чем кормят детей

— Снимайте, чтобы было красиво, — то и дело подначивала довольных телевизионщиков заместитель генерального директора «Комбината социального питания» Мария Тураева.

Сегодня на «Комбинате социального питания», который готовит еду для ярославских школ, детских садов, больниц и предприятий, собрались представители мэрии, депутаты Ярославской областной думы и журналисты. Гостям показали производственные цеха и устроили дегустацию. Все остались довольны. Даже слишком.

Мероприятие было запланированным. Сотрудники заверили, что так они готовят еду всегда и даже могут это доказать.

У чиновников и депутатов не появилось претензий к качеству питания и работе комбината

— Пусть родители попробуют всё сами на местах, — заявили на комбинате и объявили, что в школьных столовых по субботам будут проходить дни открытых дверей.



В список попали 12 школ из разных районов Ярославля.



— Первый день открытых дверей пройдёт 16 марта в столовой школы № 42, — уточнил директор по развитию комбината «Социальное питание» Максим Вахруков. — Полный список школ будет готов чуть позже.



Журналисты портала 76.RU опубликуют этот список сразу, как он будет готов, а также инструкцию, как можно записаться на дегустации школьного питания.



Недавно в Ярославле школьникам запретили приносить на учёбу еду с собой. Это произошло после того, как школьное питание подорожало. После этого жалоб от родителей на качество еды посыпалось ещё больше.

