«Пусть попробуют сами»: в Ярославле в школьных столовых родителям покажут, чем кормят детей

Во время экскурсии по производству можно было заглянуть в любой котёл
Сегодня на «Комбинате социального питания», который готовит еду для ярославских школ, детских садов, больниц и предприятий, собрались представители мэрии, депутаты Ярославской областной думы и журналисты. Гостям показали производственные цеха и устроили дегустацию. Все остались довольны. Даже слишком.
— О, какое оборудование! М-м-м, как вкусно! — постоянно приговаривали гости.
— Снимайте, чтобы было красиво, — то и дело подначивала довольных телевизионщиков заместитель генерального директора «Комбината социального питания» Мария Тураева.
Мероприятие было запланированным. Сотрудники заверили, что так они готовят еду всегда и даже могут это доказать.
— Пусть родители попробуют всё сами на местах, — заявили на комбинате и объявили, что в школьных столовых по субботам будут проходить дни открытых дверей.
В список попали 12 школ из разных районов Ярославля.
— Первый день открытых дверей пройдёт 16 марта в столовой школы № 42, — уточнил директор по развитию комбината «Социальное питание» Максим Вахруков. — Полный список школ будет готов чуть позже.
Журналисты портала 76.RU опубликуют этот список сразу, как он будет готов, а также инструкцию, как можно записаться на дегустации школьного питания.
Недавно в Ярославле школьникам запретили приносить на учёбу еду с собой. Это произошло после того, как школьное питание подорожало. После этого жалоб от родителей на качество еды посыпалось ещё больше.
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Мероприятие было запланированным-больше об этой показухе можно ничего не рассказывать.Все мы давно в нашей стране живём и знаем что такое плановые проверки начальства.
Да в России кушают все кроме народа! Хозяевам жизни мясо, а стаду макароны.