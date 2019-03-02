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Образование

Мэр Ярославля рассказал, какие семьи могут получить скидку на школьное питание

Владимир Волков проверил новое меню в школе №27

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Роспотребнадзор одобрил новое меню. Его цена — 50 рублей в день

Фото: мэрия Ярославля

Вчера мэр Ярославля Владимир Волков посетил школу №27 в Дзержинском районе. Вместе с членами организации «Совет отцов» он оценил состояние школьной столовой и качество школьного питания. Видимо, нарушений по новому единому меню, которое с 1 марта действует во всех школах Ярославля, проверка не выявила. 

— Вступили в силу изменения в Социальном кодексе Ярославской области, которые касаются порядка предоставления льгот родителям учеников начальных классов по частичной оплате питания в школе. Мы упростили для них процедуру сбора документов, организовав предоставление справок от одного департамента другому, — отметил мэр Ярославля Владимир Волков.

Родители учеников начальных классов могут частично оплачивать питание в школе, если доход на каждого члена семьи не превышает 15 975 рублей. А 50% скидка на питание положена детям одиноких матерей.

Льготу можно получить в любое время 

Фото: мэрия Ярославля

Напомним, бесплатное питание положено:

  • Детям-сиротам;
  • Детям, один из родителей которых инвалид 1 или 2 группы;
  • Детям, у которых один из родителей погиб в местах ведения боевых действий либо участвовал в ликвидации радиационных катастроф;
  • Воспитанникам коррекционных интернатов.

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