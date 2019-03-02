Мэр Ярославля рассказал, какие семьи могут получить скидку на школьное питание

Роспотребнадзор одобрил новое меню. Его цена — 50 рублей в день
Вчера мэр Ярославля Владимир Волков посетил школу №27 в Дзержинском районе. Вместе с членами организации «Совет отцов» он оценил состояние школьной столовой и качество школьного питания. Видимо, нарушений по новому единому меню, которое с 1 марта действует во всех школах Ярославля, проверка не выявила.
— Вступили в силу изменения в Социальном кодексе Ярославской области, которые касаются порядка предоставления льгот родителям учеников начальных классов по частичной оплате питания в школе. Мы упростили для них процедуру сбора документов, организовав предоставление справок от одного департамента другому, — отметил мэр Ярославля Владимир Волков.
Родители учеников начальных классов могут частично оплачивать питание в школе, если доход на каждого члена семьи не превышает 15 975 рублей. А 50% скидка на питание положена детям одиноких матерей.
Напомним, бесплатное питание положено: