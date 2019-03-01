«Глупая коррупционная схема»: в Рыбинске школьников заставили покупать патриотические дневники

В Рыбинске к следующему учебному году выпустят специальные патриотические дневники для школьников. Они будут посвящены 75-летию Великой Победы и местным героям войны. Над проектом работают специалисты департамента образования, педагоги-историки и представители молодежных военно-патриотических объединений города.

— В дневнике будет представлена история нашего города в годы войны, вклад Рыбинска и рыбинцев в дело Победы, — похвастались в пресс-службе администрации Рыбинска. — Для школьников подготовят полезные странички с перечнем фильмов и книг о Великой Отечественной войне, рекомендованных к просмотру и чтению. Будут и свободные странички под семейные истории «Великая Отечественная война в моей семье».

— Родители, обеспечив своего ребенка таким ученическим документом, станут активными участниками патриотического воспитания подрастающего поколения, — отметила первый заместитель директора департамента образования Светлана Смирнова. Но не все родители обрадовались такой инициативе властей. Многие возмутились, что в школах детям чуть ли не в приказном порядке велели покупать такие патриотические дневники. — Я не против единого дневника и даже не против патриотизма, — говорит мама школьника, попросившая не называть её имя. — Меня возмущает, в какой форме нам предлагают, а точнее навязывают дневник. Я бы, возможно, и купила дневник с хорошим дизайном или качественно напечатанный, но по своему выбору. Я бы согласилась купить дневник, если бы какая-то часть прибыли пошла на благотворительность. А в таком виде это выглядит просто как какая-то глупая коррупционная схема. Педагоги же говорят, что в истории с патриотическими дневниками не видят ничего преступного и даже считают идею замечательной.