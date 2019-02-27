В ярославской школе треснула стена: что происходит со зданием

На стене вздулась штукатурка, её пришлось обстучать
В ярославской школе № 21 во Фрунзенском районе треснула стена на лестничном проёме между третьим и четвёртым этажами. Опасное место пришлось на время огородить.
Что произошло в школе и отразится ли это на учебном процессе, выясняли корреспонденты 76.RU.
На входе в школу нас встретил охранник Олег Коробов. Он рассказал, что пару дней назад на стене образовался пузырь — вздулась штукатурка. Чтобы посмотреть, что случилось со стеной, штукатурку пришлось отбить. Оказалось, что в стене образовалась трещина.
— На время работ место огородили. Школьники пользовались второй лестницей в другом крыле. Трещину заштукатурили и поставили специальные «маячки». По ним будем смотреть, расползается трещина или нет, — рассказал Олег Коробов.
После окончания работ ограждение сняли. По словам замдиректора по хозяйственной части Лидии Чичаговой, в школу приезжали инженер и специалисты МЧС. Они смотрели, представляет ли трещина опасность для учеников и персонала школы.
— Когда будут ремонтировать, мы и сами не знаем. Всё зависит от того, как поведёт себя трещина, — сказала Лидия Чичагова.
За «маячками» следят ежедневно. Сейчас трещина никакой опасности не несёт, поэтому учеба продолжается в прежнем режиме.
В областной больнице уже давно штукатурка отслаивается такими пластами.Ее придавили 3-4 года назад новыми перилами.Красота.
Школа современная и то разваливается, а у нас снесли шк.№53 из за того, что "школа старая и не отвечает современным требованиям". В 60-е строили лучше, чем сейчас, была гос. приемка объектов, до сих пор хрущевки считаются самыми крепкими зданиями! Просто место дорогое, сейчас продадут, построят жилые дома, нагребут денег, а на детей наплевать - пусть мерзнут на остановках, давятся в переполненном транспорте и ездят в другие районы учиться!