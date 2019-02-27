В ярославской школе треснула стена: что происходит со зданием

В ярославской школе № 21 во Фрунзенском районе треснула стена на лестничном проёме между третьим и четвёртым этажами. Опасное место пришлось на время огородить.

Что произошло в школе и отразится ли это на учебном процессе, выясняли корреспонденты 76.RU.

На входе в школу нас встретил охранник Олег Коробов. Он рассказал, что пару дней назад на стене образовался пузырь — вздулась штукатурка. Чтобы посмотреть, что случилось со стеной, штукатурку пришлось отбить. Оказалось, что в стене образовалась трещина.