Открытый урок Владимира Путина в Ярославле перенесли. Хроника

Сегодня в Ярославль приезжает президент России Владимир Путин. Несколько минут назад в «Арене-2000» должен был начаться большой открытый урок, на котором роль учителя исполнял глава государства. Но в расписание внесли коррективы



— Большой открытый урок «Направления прорыва» перенесён на 14:00, — говорится на сайте форума «ПроеКТОриЯ».



Первый всероссийский открытый урок Владимир Путин провёл в прошлом году. А за хроникой того, что в городе творится сейчас в связи с приездом президента, можно следить в онлайн-трансляции.

