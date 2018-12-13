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Образование
Путин в Ярославле

Открытый урок Владимира Путина в Ярославле перенесли. Хроника

Как в город встречает президента России

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Зал «Арены-2000» готов к открытому уроку с Владимиром Путиным

Фото: Михаил Контуев

Сегодня в Ярославль приезжает президент России Владимир Путин. Несколько минут назад в «Арене-2000» должен был начаться большой открытый урок, на котором роль учителя исполнял глава государства. Но в расписание внесли коррективы

— Большой открытый урок «Направления прорыва» перенесён на 14:00, — говорится на сайте форума «ПроеКТОриЯ».

Первый всероссийский открытый урок Владимир Путин провёл в прошлом году. А за хроникой того, что в городе творится сейчас в связи с приездом президента, можно следить в онлайн-трансляции.

ТЕКСТ

Михаил Контуев

ТЕГИ

ПутинПроеКТОриЯЯрославль

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