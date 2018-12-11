Власти заявили, что в скором будущем «Артек» станет ближе для ярославцев

Самый известный российский детский лагерь «Артек», правительство Ярославской области и ректоры трёх местных вузов подписали соглашение о сотрудничестве.



— «Артек» — это не просто бренд, это мечта для многих школьников уже более 90 лет. После подписания соглашения о комплексном взаимодействии мы сделали эту мечту для Ярославской молодежи ближе, — сказал губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов. — Именно молодежь определяет будущее нашей страны. Это наш главный стратегический и кадровый ресурс. Поэтому так важно сегодня позаботиться о создании благоприятных условий для реализации интеллектуальных и творческих способностей молодых людей.

Теперь из летних оздоровительных учреждений Ярославской области будут делать местные «Артеки»: здесь внедрят дополнительные общеразвивающие программы настоящего «Артека». Кроме того, ярославские специалисты, которым предстоит работать с детьми, пройдут стажировку в Крыму.



Международный детский центр «Артек» — самый большой международный детский центр в мире. Расположен в Крыму, на побережье Черного моря. Создан в 1925 году. За девять десятилетий «Артек» превратился в комплекс из 10 детских лагерей с развитой инфраструктурой, собственными образовательными технологиями и культурными традициями.



— Образовательные технологии — наш мейнстрим, — отметил ректор ЯрГУ имени Демидова Александр Русаков. — Надеюсь, что проект даст хорошие результаты.



Тем временем в Ярославле стартовал всероссийский форум «ПроеКТОриЯ», который будет идти несколько дней. На этот раз на крупнейшей образовательной площадке страны вновь собрались более 500 талантливых школьников и 150 педагогов из разных регионов. В четверг сюда приедет президент России Владимир Путин. Кроме участия в форуме у главы государства есть в городе и другие планы.

