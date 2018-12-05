Здание уже не восстановить

Родители школьников в селе Марково Ростовского района переживают — их детям придётся наматывать десятки километров, когда их наконец начнут возить в нормальную школу. А всё потому, что здание старой школы (здесь учились с 5 по 9 класс) сгорело.

Пожар случился в начале октября. Школа была старая, даже старинная — 1905 года постройки. Деревянное строение вспыхнуло как спичка.

— Там уже нечего восстанавливать, — пишет местный житель Сергей Поляничко.

Пока проблему решили так — школьники ходят в соседний детский сад и учатся во вторую смену.

— Мы пишем обращения к властям района и области, депутатам. Нам отвечают, что на строительство школы денег нет, детей наших со следующего учебного года будут возить на автобусах за 20 километров. Мыслимо ли это?! Каждый день наши дети должны будут преодолеть около 40 км для получения знаний! — возмущаются родители ребят в группе «Подслушано Ростов Великий» «ВКонтакте».

— Что будет с селом, если школу закроют?! Мы, родители и жители села, не можем допустить этого!!! Неужели за 100 с лишним лет нельзя в селе построить школу?

Местные жители отправили письмо в органы власти с просьбой решить проблему. Мы уточняем информацию о возможности финансировать строительство школы. Следите за обновлениями.