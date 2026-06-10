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Образование Выпускницам пришлось снимать бюстгальтеры перед ЕГЭ: власти объяснили, законно ли это

Выпускницам пришлось снимать бюстгальтеры перед ЕГЭ: власти объяснили, законно ли это

В таких случаях комиссия решает, допускать ли участника экзамена до пересдачи

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Металлоискатель может оказаться очень чувствительным | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUМеталлоискатель может оказаться очень чувствительным | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Металлоискатель может оказаться очень чувствительным

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

На входе в пункт проведения ЕГЭ в Махачкале девушек заставляли снимать бюстгальтеры из-за срабатывания металлоискателя. Минобрнауки Дагестана дал официальные разъяснения и заявил, что личный досмотр запрещен, а все действия сотрудников строго регламентированы.

Инцидент произошел 8 июня в лицее № 39 Махачкалы при проведении ЕГЭ по математике. У некоторых участниц при прохождении через рамку металлоискателя срабатывал сигнал.

В министерстве пояснили, что чувствительность металлоискателей настроена так, чтобы сигнал появлялся при наличии мобильных телефонов и электронных устройств, но не подавался на незначительные металлические элементы в одежде. Однако на практике рамка может среагировать и на металлические детали бюстгальтера.

«Не допускается досмотр участников экзаменов. Организаторы вне аудитории и сотрудники, осуществляющие охрану правопорядка, не прикасаются к участникам экзаменов и их вещам, а предлагают добровольно сдать предмет, вызывающий сигнал металлоискателя, в помещение для хранения личных вещей», — говорится в методических рекомендациях Рособрнадзора.

В ведомстве подчеркнули, что если участник отказывается добровольно убрать предмет, вызывающий сигнал, организатор приглашает руководителя ППЭ и члена ГЭК для составления акта о недопуске. Повторно к экзамену в резервный день такого выпускника могут допустить только по решению председателя ГЭК.

Действия руководства министерства и сотрудников ППЭ, по их словам, были корректными и направлены на обеспечение равных и безопасных условий для всех участников. Они заявили, что помогают выпускникам успешно пройти контроль, чтобы избежать нарушений, которые могли бы привести к аннулированию результатов.

Музаев ранее напомнил, что в 2024 году произошел ряд резонансных историй во время досмотра учеников перед сдачей ЕГЭ. Например, в воронежской школе девочек заставляли снимать бюстгальтеры, задирали рубашки и даже залезали в брюки. Это стало одной из причин, почему теперь на пунктах сдачи ЕГЭ находится общественный наблюдатель — родитель, отвечающий за комфорт выпускников.

ПО ТЕМЕ
Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
ЕГЭ Бюстгальтер Досмотр Металлоискатель
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Комментарии
6
Гость
1 час
Всё нормально, посмотрите как простых людей просто задерживают с обязательным укладыванием лицом на землю и поднимают за голову на камеру это же не вызывает отторжения?
Гость
1 час
Унижения и бесправие с детства в стенах родной школы-это нормально.
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Гость
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