Школьников начнут выгонять с уроков: учителей наделили новыми полномочиями

Учителя смогут удалять школьников с урока за повторное нарушение дисциплины. Соответствующий приказ Минпросвещения опубликован на интернет-портале правовой информации.
Министерство внесло изменения в порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам. Если ученик не реагирует на замечания и продолжает нарушать порядок, педагог приглашает представителя администрации. Тот принимает решение об удалении и проводит профилактическую беседу, после которой ученик возвращается на занятие.
Нарушение дисциплины скажется и на оценках. Это один из критериев, по которому будут выставлять отметку за поведение. Также будут обращать внимание на социальное взаимодействие, личностные качества и учебную активность школьника.
Однако данные оценки не коснуться учеников первых классов. Помимо этого, детям с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) будут их выставлять с учетом особенностей психофизического развития и состояния.
Эксперимент по выставлению оценок за поведение уже проходит в 89 российских школах. В сентябре к ним присоединится больше учебных заведений.