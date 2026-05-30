Образование Школьников начнут выгонять с уроков: учителей наделили новыми полномочиями

Подробности из приказа Минпросвещения

Плохое поведение на уроке теперь терпеть не будут

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Учителя смогут удалять школьников с урока за повторное нарушение дисциплины. Соответствующий приказ Минпросвещения опубликован на интернет-портале правовой информации.

Министерство внесло изменения в порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам. Если ученик не реагирует на замечания и продолжает нарушать порядок, педагог приглашает представителя администрации. Тот принимает решение об удалении и проводит профилактическую беседу, после которой ученик возвращается на занятие. 

Нарушение дисциплины скажется и на оценках. Это один из критериев, по которому будут выставлять отметку за поведение. Также будут обращать внимание на социальное взаимодействие, личностные качества и учебную активность школьника.

Однако данные оценки не коснуться учеников первых классов. Помимо этого, детям с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) будут их выставлять с учетом особенностей психофизического развития и состояния. 

Эксперимент по выставлению оценок за поведение уже проходит в 89 российских школах. В сентябре к ним присоединится больше учебных заведений. 

Елена Мальцева
Гость
19 минут
Нужно в каждый класс охранника
Гость
13 минут
Ничего не будет работать. Ну и в образовательном комплексе теперь найдите представителя администрации не в главном здании.
