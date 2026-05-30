Школьников начнут выгонять с уроков: учителей наделили новыми полномочиями

Плохое поведение на уроке теперь терпеть не будут Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Учителя смогут удалять школьников с урока за повторное нарушение дисциплины. Соответствующий приказ Минпросвещения опубликован на интернет-портале правовой информации.

Министерство внесло изменения в порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам. Если ученик не реагирует на замечания и продолжает нарушать порядок, педагог приглашает представителя администрации. Тот принимает решение об удалении и проводит профилактическую беседу, после которой ученик возвращается на занятие.

Нарушение дисциплины скажется и на оценках. Это один из критериев, по которому будут выставлять отметку за поведение. Также будут обращать внимание на социальное взаимодействие, личностные качества и учебную активность школьника.

Однако данные оценки не коснуться учеников первых классов. Помимо этого, детям с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) будут их выставлять с учетом особенностей психофизического развития и состояния.