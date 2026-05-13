Девятиклассникам придется сдавать устный экзамен: новый предмет станет обязательным

С 2028 года у учеников 9-х классов появится обязательный устный экзамен по истории. Об этом сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев на встрече с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.
«В 2028 году у нас появится третий обязательный экзамен — устный по истории, это важный предмет», — сказал Музаев.
Глава ведомства добавил, что введение аттестации обсудят с учителями, учениками и экспертами. Планируется провести апробацию и общественное обсуждение.
«Мы проведем апробацию, общественное обсуждение, и в 2028 году предмет „история“ в устном формате будет проводиться», — заключил Музаев.
В ЕГЭ для 11-х классов уже ввели историческое сочинение. Теперь общую проверку знаний дополнят для девятиклассников с помощью устного экзамена, объяснял глава Минпросвещения Сергей Кравцов.
Он будет проводиться в форме допуска к ГИА в январе — апреле. Учебный план введут с 2027/2028 учебного года.
Минпросвещения разработало единый подход к преподаванию истории — от детских садов до университетов. Среди ключевых направлений — повышение квалификации учителей, подготовка учебных материалов, создание исторических кружков и клубов. Также в плане есть конференции, конкурсы, олимпиады, квесты и исследовательские проекты для молодежи. Подробнее об изменениях рассказываем в отдельном материале.