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Образование Девятиклассникам придется сдавать устный экзамен: новый предмет станет обязательным

Девятиклассникам придется сдавать устный экзамен: новый предмет станет обязательным

В Рособрнадзоре анонсировали изменения

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Обойтись только тестами вскоре не получится | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUОбойтись только тестами вскоре не получится | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Обойтись только тестами вскоре не получится

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

С 2028 года у учеников 9-х классов появится обязательный устный экзамен по истории. Об этом сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев на встрече с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.

«В 2028 году у нас появится третий обязательный экзамен — устный по истории, это важный предмет», — сказал Музаев.

Глава ведомства добавил, что введение аттестации обсудят с учителями, учениками и экспертами. Планируется провести апробацию и общественное обсуждение.

«Мы проведем апробацию, общественное обсуждение, и в 2028 году предмет „история“ в устном формате будет проводиться», — заключил Музаев.

В ЕГЭ для 11-х классов уже ввели историческое сочинение. Теперь общую проверку знаний дополнят для девятиклассников с помощью устного экзамена, объяснял глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

Он будет проводиться в форме допуска к ГИА в январе — апреле. Учебный план введут с 2027/2028 учебного года. 

Минпросвещения разработало единый подход к преподаванию истории — от детских садов до университетов. Среди ключевых направлений — повышение квалификации учителей, подготовка учебных материалов, создание исторических кружков и клубов. Также в плане есть конференции, конкурсы, олимпиады, квесты и исследовательские проекты для молодежи. Подробнее об изменениях рассказываем в отдельном материале.

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Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
Экзамен Минпросвещения Анзор Музаев Рособрнадзор История Школа
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Комментарии
4
Гость
15 мая, 22:24
Прежде чем вводить такие экзамены нужно обеспечить школу кадрами, в этом году 5 учителей по истории поменялось, программа полностью не пройдена, знаний ноль! А впр именно по истории достался.
Гость
13 мая, 12:35
Хватит издеваться над детьми. Лучше пусть экзамен по истории гос.служащие и чиновники сдают, причем каждый год. Это не третий обязательный экзамен будет для 9 классов, а пятый. Сейчас обязательно сдают: собеседование по русскому, проект, математику и русский. Так что чиновникам еще и математику не плохо было бы подтянуть.
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