Школьники справятся с этим тестом одной левой, но у взрослых шансов нет. Спорим?

Сколько раз вы думали, что полученные в школе знания вам никогда не пригодятся? Именно сейчас мы предоставляем вам прекрасную возможность убедиться в том, что рано или поздно сгодится каждая мелочь, сохранившаяся в глубине сознания. Если вы не прогуливали школу слишком часто, были внимательны и не упускали ни одной детали, с этим тестом вы запросто справитесь. И покажите вопросы своим детям, проверьте, кто ответит на них лучше.
Каждый знает, что число пи приблизительно равно 3,14. А третью цифру после запятой назовете?
1
4
8
5
Кто в басне Крылова «Свинья под дубом» предупреждал свинью о том, что дуб может засохнуть, если продолжать рыть под ним землю?
Ворон
Другая свинья
Гусь
Куропатка
Сколько хромосом в норме должно быть у человека?
46
23
52
22
При каком правителе в России отменили крепостное право?
При Александре II
При Николае I
При Петре I
При Иване IV
Какой по счету планетой от Солнца является Земля?
Восьмой
Пятой
Третьей
Седьмой
Какой из перечисленных ниже городов не является столицей государства?
Сан-Паулу
Канберра
Любляна
Будапешт
Какой океан самый большой?
Индийский
Северный Ледовитый
Тихий
Атлантический
Как называется путь, который проходит планета вокруг Солнца?
Орбита
Солнечный путь
Млечный путь
Спутниковый путь
Какой энергией обладают движущиеся объекты?
Кинетической
Тепловой
Гравитационной
Потенциальной
Кто из этих знаменитостей существовал на самом деле?
Остап Бендер
Козьма Прутков
Василий Теркин
Вещий Олег