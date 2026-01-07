Для школьников появится новый предмет, а поступать в вузы станет сложнее: что запланировали на 2026 год

Одиннадцатиклассникам придется набирать больше баллов на ЕГЭ Источник: Алина Скитович / NGS.RU

В 2026 году в школах начнут изучать новый предмет, а экзамены ждут значительные изменения. Собрали все нововведения для школьников и абитуриентов в одном материале.

Изменения в школьной программе

С 2026/2027 учебного года в программу войдут русский язык, литература, иностранный язык, история, обществознание, география, математика, информатика, физика, биология, химия, изобразительное искусство, музыка, труд (технология), основы безопасности и защиты Родины, а также физическая культура.

Математика, помимо курсов алгебры и геометрии, будет включать также курсы вероятности и статистики. История закрепляется как комплекс из трех модулей: история России, всеобщая история и история родного края. А родной язык, родная литература и второй иностранный станут изучаться только по заявлению родителей — раньше регионы могли включать их по-своему.

Также появится новый предмет — духовно-нравственная культура России. Кроме того, Минпросвещения определило, что ученики всех классов, с 1-го по 11-й, должны заниматься физкультурой от 2 до 3 часов в неделю.

Что изменится для девятиклассников?

Упрощенная сдача ОГЭ

Правительство РФ решило продлить эксперимент по упрощенной сдаче ОГЭ до 2029 года. По нему школьникам разрешат сдавать экзамены только по двум предметам, если они собираются поступать в учреждения среднего профессионального образования (СПО).

Этот проект уже реализуется в Москве, Санкт-Петербурге и Липецкой области. К ним добавятся Камчатский край, Мурманская и Смоленская области, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Татарстан, Московская, Ростовская, Тверская и Тюменская области.

Возможность получить профессию при заваленных экзаменах

Для выпускников девятых классов начнет действовать закон, по которому завалившие ОГЭ ученики смогут бесплатно обучиться рабочей профессии. Под изменение попадают и школьники, которые будут сдавать экзамены уже в этом учебном году.

Профессиональное обучение — это отдельный уровень образования, по итогам которого выдается свидетельство о рабочей профессии с правом занимать определенные должности в соответствии с квалификацией. При этом такая категория не приравнивается к среднему профессиональному образованию, объяснили в Минпросвещения.

Перечень профессий, которым школьники смогут обучится, будут определять региональные власти.

Что ждет учеников 11 классов?

Изменится содержание ЕГЭ

С 2026 года содержание ЕГЭ приведут в полное соответствие со школьной программой, чтобы выпускники демонстрировали свои знания за все годы обучения.

В открытых вариантах экзаменов каждое задание теперь будет содержать ссылки на конкретные разделы школьной программы с указанием класса изучения материала, чтобы облегчить школьникам подготовку.

По русскому языку, например, введут нормативные словари как официальный источник, чтобы можно было апеллировать к ним при несогласии с оценкой. В информатике же сократится количество используемых форматов файлов.

Увеличатся минимальные баллы за экзамены

Минобрнауки утвердило минимальное количество баллов ЕГЭ, необходимое для поступления в вузы в 2026–2027 учебном году. Цифры выглядят так:

русский язык — 40 баллов;

математика профильного уровня — 40 баллов;

физика — 41 балл;

обществознание — 45 баллов;

история — 40 баллов;

информатика — 46 баллов;

иностранный язык — 40 баллов;

литература — 40 баллов;

биология — 40 баллов;

география — 40 баллов;

химия — 40 баллов.

Ранее минимальным порогом по химии, физике и биологии было 39 баллов, по информатике — 44, по истории — 36, по иностранному языку — 30.

Как изменится прием в вузы?

По некоторым специальностям урежут бюджетные места

В 2026 году российские вузы получат 620,5 тысячи бюджетных мест. Из них на программы бакалавриата и специалитета очной формы обучения планируется выделить 371 тысячу бюджетных мест. При этом по инженерным, сельскохозяйственным, медицинским, математическим и естественно-научным специальностям количество бюджетных мест увеличится. А вот по гуманитарным наукам, искусству и культуре бюджет хотят сократить.

Часть специальностей ждет сокращение платных мест

По 40 направлениям подготовки уменьшится число мест на платный прием в вузы.

Из направлений бакалавриата в перечень вошли :

Архитектура, Дизайн архитектурной среды, Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств, Нефтегазовое дело, Психология, Конфликтология, Экономика, Менеджмент, Управление персоналом, Государственное и муниципальное управление, Бизнес-информатика, Торговое дело, Товароведение, Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура, Юриспруденция, Зарубежное регионоведение, Международные отношения, Публичная политика и социальные науки, Реклама и связи с общественностью, Журналистика, Издательское дело, Телевидение, Медиакоммуникации, Сервис, Филология, Лингвистика, Фундаментальная и прикладная лингвистика, Прикладная этика.

Из направлений специалитета в перечень вошли :

Пожарная безопасность, Горное дело, Нефтегазовые техника и технологии, Стоматология, Психология служебной деятельности, Экономическая безопасность, Таможенное дело, Правовое обеспечение национальной безопасности, Правоохранительная деятельность, Судебная экспертиза, Судебная и прокурорская деятельность, Перевод и переводоведение.

Также вузы не смогут принимать на платное обучение абитуриентов, у которых средний результат ЕГЭ не достиг 50 баллов . Однако это ограничение затронет только 10% специальностей. В этот список войдут такие направления, как:

«бизнес-информатика»;

«торговое дело»;

«товароведение»;

«юриспруденция»;

«психология» и ряд других специальностей.