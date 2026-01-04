НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-5°C

Сейчас в Ярославле
Погода-5°

пасмурно, небольшой снег

ощущается как -7

0 м/c,

штиль.

 740мм 93%
Подробнее
2 Пробки
USD 78,23
EUR 92,09
ПСБ: главные события года
«Ретро Ярославль»
«Умные решения»
Афиша развлечений на 4 января
Кто ездит в Переславль на выходные
Ребенок устроил заезд на иномарке: видео
Разбилась на трассе М-8
Как попасть на бесплатный каток
Чек-лист важных обследований
Образование Тест Вы главный эрудит города, если ответите на 10 из 10: тест для самых умных

Вы главный эрудит города, если ответите на 10 из 10: тест для самых умных

Сколько из этих заданий окажутся по силам вам?

287
Возможно, чтобы дать правильные ответы на все вопросы, вам понадобится помощь друзей | Источник: кадр из фильма «Игра в имитацию» (18+), реж. Мортен Тильдум, The Weinstein Company, 2014 годВозможно, чтобы дать правильные ответы на все вопросы, вам понадобится помощь друзей | Источник: кадр из фильма «Игра в имитацию» (18+), реж. Мортен Тильдум, The Weinstein Company, 2014 год

Возможно, чтобы дать правильные ответы на все вопросы, вам понадобится помощь друзей

Источник:

кадр из фильма «Игра в имитацию» (18+), реж. Мортен Тильдум, The Weinstein Company, 2014 год

Мир полон удивительных фактов, и если некоторые знают большинство из них, то кое-кому стоит подтянуть свои знания. А к какому лагерю относитесь вы? Наш тест покажет, кто здесь эрудирован, а кто только вид делает. Если вы готовы бросить вызов себе самому и показать, насколько глубоки ваши знания, то мы не видим повода не запрыгнуть в кабину нашего короткого, но познавательного аттракциона.

В нем всего 10 вопросов из разных сфер, но они лучше всего покажут, насколько разносторонне развиты ваши интересы. Ведь главное — не углубляться в одну тему, а внимательно смотреть по сторонам.

ТестПройден 44 раза
1 / 10

Кем по профессии был изобретатель машины для производства сахарной ваты Уильям Моррисон?

  • Стоматолог

  • Стеклодув

  • Полицейский

  • Кондитер

2 / 10

Что смотритель знаменитых часов Биг-Бен кладет на маятник для коррекции хода?

  • Гирю

  • Монету

  • Перо

  • Ботинок

3 / 10

У какой птицы самый длинный клюв в мире?

  • У австралийского пеликана

  • У большого тукана

  • У журавля-красавки

  • У колпицы

4 / 10

Что из перечисленного не изобрела женщина?

  • Стеклоочиститель

  • Бюстгальтер

  • Скороварку

  • Первый компьютерный алгоритм

5 / 10

Какой газ не используется в световой рекламе?

  • Неон

  • Гелий

  • Аргон

  • Бутан

6 / 10

Какой художник работал землекопом на строительстве Панамского канала, а потом уехал жить на Мартинику?

  • Клод Моне

  • Винсент Ван Гог

  • Эдуард Мане

  • Поль Гоген

7 / 10

Как называется надкопытный сустав ноги у животных?

  • Бабка

  • Дедка

  • Внучка

  • Теща

8 / 10

Против кого воевал революционер, ставший потом капитаном Немо?

  • Против Китая

  • Против Британии

  • Против Австрии

  • Против Франции

9 / 10

Кто стал первой женщиной — лауреатом Нобелевской премии?

  • Мария Склодовская-Кюри

  • Мать Тереза

  • Сельма Лагерлёф

  • Герта Мюллер

10 / 10

Какую породу собак немцы называют «даксхунд» — «барсучья собака»?

  • Фокстерьер

  • Такса

  • Бассет-хаунд

  • Сеттер

ПО ТЕМЕ
Илья НенкоИлья Ненко
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Тест Образование Знание Эрудиция Развлечение Кругозор
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
«Билет в затяжное судебное путешествие». Адвокат — о том, почему опасно брать расписки с должников
Андрей Саунин
адвокат
Мнение
«6-летних детей я бы не повела»: почему новый «Буратино» больше подходит для взрослых — честный отзыв
Надежда Губарь
Мнение
«Медленно выходим из затяжной депрессии». Как менялась ключевая ставка и когда вернется доступная ипотека
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
«Зайдет и 3-летним девочкам, и 65-летним мальчикам». Топ-3 мест на Байкале, идеальных для зимнего путешествия
Никита Истомин
туризм на Байкале
Мнение
«Опозоришь деда на весь город»: психолог — о том, почему женщины годами молчат о сексуальном насилии
Татьяна Мотовилова
Татьяна ведет блог о психологии и пищевой зависимости
Рекомендуем