Вы главный эрудит города, если ответите на 10 из 10: тест для самых умных

Мир полон удивительных фактов, и если некоторые знают большинство из них, то кое-кому стоит подтянуть свои знания. А к какому лагерю относитесь вы? Наш тест покажет, кто здесь эрудирован, а кто только вид делает. Если вы готовы бросить вызов себе самому и показать, насколько глубоки ваши знания, то мы не видим повода не запрыгнуть в кабину нашего короткого, но познавательного аттракциона.
В нем всего 10 вопросов из разных сфер, но они лучше всего покажут, насколько разносторонне развиты ваши интересы. Ведь главное — не углубляться в одну тему, а внимательно смотреть по сторонам.
Кем по профессии был изобретатель машины для производства сахарной ваты Уильям Моррисон?
Стоматолог
Стеклодув
Полицейский
Кондитер
Что смотритель знаменитых часов Биг-Бен кладет на маятник для коррекции хода?
Гирю
Монету
Перо
Ботинок
У какой птицы самый длинный клюв в мире?
У австралийского пеликана
У большого тукана
У журавля-красавки
У колпицы
Что из перечисленного не изобрела женщина?
Стеклоочиститель
Бюстгальтер
Скороварку
Первый компьютерный алгоритм
Какой газ не используется в световой рекламе?
Неон
Гелий
Аргон
Бутан
Какой художник работал землекопом на строительстве Панамского канала, а потом уехал жить на Мартинику?
Клод Моне
Винсент Ван Гог
Эдуард Мане
Поль Гоген
Как называется надкопытный сустав ноги у животных?
Бабка
Дедка
Внучка
Теща
Против кого воевал революционер, ставший потом капитаном Немо?
Против Китая
Против Британии
Против Австрии
Против Франции
Кто стал первой женщиной — лауреатом Нобелевской премии?
Мария Склодовская-Кюри
Мать Тереза
Сельма Лагерлёф
Герта Мюллер
Какую породу собак немцы называют «даксхунд» — «барсучья собака»?
Фокстерьер
Такса
Бассет-хаунд
Сеттер