НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас0°C

Сейчас в Ярославле
Погода

пасмурно, без осадков

ощущается как -4

3 м/c,

сев.

 739мм 86%
Подробнее
5 Пробки
USD 77,88
EUR 91,89
ПСБ: главные события года
Новый дизайн тысячерублевки
«Умные решения»
Что с «Озерной гривкой»
Как отметить праздники
Как получить резидентные разрешения
Чек-лист важных обследований
Бардак с парковкой машин в городе
Заработали 20 новых «Пауков»
Образование Никакой учебы — только праздники: сколько продлятся новогодние каникулы у школьников и когда придется вернуться за парту

Никакой учебы — только праздники: сколько продлятся новогодние каникулы у школьников и когда придется вернуться за парту

Даты отдыха определило Минпросвещения

216
Новогодние каникулы школьников продлятся до 11 января 2026 года | Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RUНовогодние каникулы школьников продлятся до 11 января 2026 года | Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RU

Новогодние каникулы школьников продлятся до 11 января 2026 года

Источник:
Михаил Огнев / FONTANKA.RU

Совсем скоро в России наступят долгожданные новогодние каникулы. Рассказываем, сколько дней будут отдыхать школьники и когда вновь сядут за парты, в этом материале.

Даты новогодних каникул устанавливает Минпросвещения. Но школы имеют право менять сроки отдыха. Главное при этом — вписаться в рекомендательные нормы:

  • общая продолжительность отдыха должна составлять не менее семи дней;

  • по федеральному календарному учебному плану предусмотрено девять календарных дней зимних каникул.

У большинства школьников дней отдыха будет даже больше. Дети будут наслаждаться праздниками наравне со взрослыми — 11 дней. Каникулы продлятся с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года.

Министерство рекомендует соблюдать установленные сроки, чтобы учебный процесс был организованным и удобным для всех. Кроме того, длительный период отдыха даст школьникам возможность полностью восстановить силы перед началом третьей четверти учебного года.

Источник: Дмитрий Гладышев / Городские медиаИсточник: Дмитрий Гладышев / Городские медиа
Источник:

Дмитрий Гладышев / Городские медиа

В некоторых регионах школьники учатся по триместрам. Но в новогодние каникулы они будут отдыхать так же, как и учащиеся по четвертям.

Источник: Дмитрий Гладышев / Городские медиаИсточник: Дмитрий Гладышев / Городские медиа
Источник:

Дмитрий Гладышев / Городские медиа

Следует отметить, что даты начала и окончания каникул установлены Министерством образования в рекомендательном порядке. Однако школа вправе скорректировать расписание по своему усмотрению. Поэтому информацию об этом лучше уточнять у администрации учебного заведения.

Напомним, что учебный год длится 34 недели, за исключением первоклассников, которые учатся на неделю меньше из-за дополнительных каникул в феврале — с 21 февраля по 1 марта 2026 года. О том, когда пройдет последний звонок и выпускной в 2026 году, мы рассказали здесь.

ПО ТЕМЕ
Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Школа Каникулы Новый год Праздник Минпросвещения Образование
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
1 час
Многие ели в школе, теперь где будут?
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Выбираем осторожно: что нельзя дарить на год Красной Огненной Лошади — список от астролога
Юлия Тарантина
Автор мнения
Мнение
Управление супергеройским сбродом. Почему интернет влюбился в игру Dispatch и стоит ли она вашего внимания
Кирилл Митин
Корреспондент
Мнение
«Тратить всё ради одной вечеринки стыдно»: главный совет модницам по выбору наряда в Новый год
Тамара Оганесян
Мнение
Зумеру надоело, что все ругают зумеров. Он ответил старшим — и разнес их претензии по всем пунктам
Демьян Бильданов
Мнение
Школьников России массово сажают на карантин: особенности дистанционного обучения через МАХ
Ученица тюменской школы
Рекомендуем