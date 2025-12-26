Никакой учебы — только праздники: сколько продлятся новогодние каникулы у школьников и когда придется вернуться за парту

Новогодние каникулы школьников продлятся до 11 января 2026 года Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RU

Совсем скоро в России наступят долгожданные новогодние каникулы. Рассказываем, сколько дней будут отдыхать школьники и когда вновь сядут за парты, в этом материале.

Даты новогодних каникул устанавливает Минпросвещения. Но школы имеют право менять сроки отдыха. Главное при этом — вписаться в рекомендательные нормы:

общая продолжительность отдыха должна составлять не менее семи дней;

по федеральному календарному учебному плану предусмотрено девять календарных дней зимних каникул.

У большинства школьников дней отдыха будет даже больше. Дети будут наслаждаться праздниками наравне со взрослыми — 11 дней. Каникулы продлятся с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года.

Министерство рекомендует соблюдать установленные сроки, чтобы учебный процесс был организованным и удобным для всех. Кроме того, длительный период отдыха даст школьникам возможность полностью восстановить силы перед началом третьей четверти учебного года.

Источник: Дмитрий Гладышев / Городские медиа

В некоторых регионах школьники учатся по триместрам. Но в новогодние каникулы они будут отдыхать так же, как и учащиеся по четвертям.

Источник: Дмитрий Гладышев / Городские медиа

Следует отметить, что даты начала и окончания каникул установлены Министерством образования в рекомендательном порядке. Однако школа вправе скорректировать расписание по своему усмотрению. Поэтому информацию об этом лучше уточнять у администрации учебного заведения.