Тест для гениев: вы точно знаете больше всех, если ответите на 10 из 10

Если вы давно хотели проверить, чего стоят ваши знания, то вы обратились по адресу. В тесте, который вы только что открыли, мы объединили 10 любопытных вопросов из самых разных сфер. Какие-то из них покажутся довольно простыми, но это задания для разогрева. А вы попробуйте безошибочно справиться с каждым заданием.
Чтобы вы как следует пораскинули мозгами, в числе наших вопросов есть и те, которые все проходили в школе, и факты, что вы могли узнать совсем недавно. Как думаете, сколько вопросов окажутся вам по силам?
Какое химическое вещество обозначается формулой H₂S?
Серная кислота
Дигидросульфид
Сфалерит
Серный газ
Что дало название одежде худи?
Рукава
Карман
Капюшон
Фигура носящего
Какое созвездие расположено не в Северном полушарии неба?
Малая Медведица
Большой Пес
Волосы Вероники
Кассиопея
От какого индейского слова произошло название Канады?
Солнце
Река
Клен
Деревня
На какой картине изображена Воскресенская церковь села Молвитино Костромской губернии?
«Золотая осень»
«Неравный брак»
«Утро стрелецкой казни»
«Грачи прилетели»
Чем был «Балтиец», который во время Второй мировой бойцы уважительно называли Борисом Петровичем?
Бронепоездом
Эсминцем
Бомбардировщиком
Танком
Центром культа какого бога был египетский город Кинополис?
Осириса
Гора
Анубиса
Ра
Какую картину Ильи Репина запретили выставлять по личному приказу Александра III?
«Бурлаки на Волге»
«Не ждали»
«Проводы новобранца»
«Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года»
Какая оперная партия стала дебютной для Федора Шаляпина?
Мефистофель
Дон Карлос
Князь Игорь
Зарецкий
Кто в день рождения Санкт-Петербурга 27 мая 2020 года произвел выстрел из пушки Петропавловской крепости?
Канониры
Моряки
Врачи
Хулиганы