Тест для гениев: вы точно знаете больше всех, если ответите на 10 из 10

Если вы давно хотели проверить, чего стоят ваши знания, то вы обратились по адресу. В тесте, который вы только что открыли, мы объединили 10 любопытных вопросов из самых разных сфер. Какие-то из них покажутся довольно простыми, но это задания для разогрева. А вы попробуйте безошибочно справиться с каждым заданием.

Чтобы вы как следует пораскинули мозгами, в числе наших вопросов есть и те, которые все проходили в школе, и факты, что вы могли узнать совсем недавно. Как думаете, сколько вопросов окажутся вам по силам?