Провалил экзамены, но прошел на бюджет: власти решили дать поблажку нерадивым школьникам

Девятиклассники, которые завалили основной государственный экзамен (ОГЭ), смогут поступить на бюджетные места в колледжи и техникумы. Соответствующий закон Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях. Раньше же такие школьники были предоставлены сами себе еще год до пересдачи. Им везде был закрыт путь: и в колледжи, техникумы, и в 10-й класс.

Зачем это нужно

Главная цель закона — сократить число подростков, которые «выпадают» из системы образования. Проблема была действительно массовой. Около 100 тысяч девятиклассников «завалили» ОГЭ, сообщил зампред комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев.

Чтобы получить аттестат, необходимо написать итоговое собеседование по русскому языку и сдать ОГЭ по двум обязательным предметам (русский язык и математика) и двум предметам по выбору из списка. Для поступления в техникумы и колледжи нужно пройти конкурс на основе среднего балла аттестата об образовании, а сами результаты ОГЭ при поступлении не учитываются.

«Раньше вариантов, что делать дальше, было мало, приходилось терять год и повторять попытку следующим летом, ведь без сданных экзаменов ни в колледж, ни в 10-й класс не брали. Это серьезный удар по психике подростка и повод для переживаний его близким. Больше никакого „конца света“. Даже в случае неудачи на экзаменах ребенок может пойти учиться дальше и получить профессиональное образование бесплатно», — объяснил депутат в беседе с Российской газетой.

Что изменится

Это значит, что при неудачной попытке сдачи ОГЭ, школьники смогут покинуть двери школы и начать профессиональное обучение. По его итогам они подготовятся к пересдаче и смогут начать работать по специальности. То есть год будет потрачен с пользой. Новая программа даст возможность получить как аттестат, так и «корочки» о профессии.

Подобная практика не новая. В советское время школьники, не справлявшиеся с экзаменами, могли поступать в профессионально-технические училища (ПТУ). Это позволяло им совмещать получение профессии с общим образованием.

Помимо этого новые правила, по задумке, должны помочь восполнить дефицит рабочих кадров в стране. По мнению депутатов, необходима не только популяризация таких профессий, но и расширение возможностей их получения. При этом учить им должны совершенно бесплатно.

Куда можно пойти учиться

Регионы сами будут определять список профессий, которые можно будет получить бесплатно, и выбирать учебные заведения. По словам председателя Комитета Госдумы по просвещению Ирины Белых, выбор есть: сейчас в списке возможных профессий 5156 специальностей, из них 4988 — рабочие, 168 — служащих.

Курсы по подготовке рабочих кадров уже действуют в школах и колледжах. По их завершении выдается свидетельство о профессии. Именно их опыт взяли за основу данного закона.

Изменения вступят в силу с 1 января 2026 года, говорится на сайте Госдумы. Значит уже нынешние девятиклассники получат новые возможности. Обучение не будет принудительным: его пройдут только те, кто сам примет такое решение самостоятельно.

Когда пройдет ОГЭ

ОГЭ, который будут сдавать выпускники 9-х классов, пройдет в три этапа:

досрочный (с 21 апреля по 18 мая);

основной (с 2 июня по 6 июля);

дополнительный (с 3 по 25 сентября).

Президент Владимир Путин подписал закон о проведении эксперимента по сдаче ОГЭ только по двум предметам в трех регионах: Москве, Санкт-Петербурге и Липецкой области. Минпросвещения РФ планирует продлить его до 2029 года и расширить при этом число его участников. Дополнить список хотят Татарстаном, Московской, Ростовской, Тверской и Тюменской областями. Предполагается, что девятиклассники, которые будут сдавать экзамен в упрощенном порядке (только два предмета), не пойдут потом в 10-й класс.