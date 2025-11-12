Вы что, больше всех знаете? Спорим, этот тест на гения будет вам не по зубам

Мало кто догадывается, какие знания скрываются в его голове. И только в нашем тесте вы можете проверить, насколько богат ваш интеллектуальный запас. В нем мы объединили 10 вопросов из самых разных сфер. Какие-то задания будут совсем простыми, над поиском ответов на другие придется поломать голову. Но вы обязательно найдете верное решение — было бы где его искать. Готовы проверить, насколько близки вы к гордому званию всезнайки? Тогда не смеем вас задерживать.