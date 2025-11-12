НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробкиZODY
Вы что, больше всех знаете? Спорим, этот тест на гения будет вам не по зубам

Вы что, больше всех знаете? Спорим, этот тест на гения будет вам не по зубам

Только самые умные ответят на 10 из 10

Мало кто догадывается, какие знания скрываются в его голове. И только в нашем тесте вы можете проверить, насколько богат ваш интеллектуальный запас. В нем мы объединили 10 вопросов из самых разных сфер. Какие-то задания будут совсем простыми, над поиском ответов на другие придется поломать голову. Но вы обязательно найдете верное решение — было бы где его искать. Готовы проверить, насколько близки вы к гордому званию всезнайки? Тогда не смеем вас задерживать.

1 / 10

От чего страдал Малыш, когда к нему впервые заглянул Карлсон?

  • От жажды

  • От зубной боли

  • От одиночества

  • От похмелья

2 / 10

Что такое янтарь?

  • Нектар

  • Смола

  • Песок

  • Продукт жизнедеятельности пчел

3 / 10

Чего не найти среди аксессуаров художника?

  • Палитры

  • Мерника

  • Мачты

  • Штанги

4 / 10

Это насекомое зоологи назвали «коромысло большое». О ком речь?

  • О самке богомола

  • О саранче

  • О палочнике

  • О стрекозе

5 / 10

Что из перечисленного является травянистым растением?

  • Черный чай

  • Зеленый чай

  • Цикорий

  • Кофе

6 / 10

Кого в начале 1920-х годов называли шкрабами?

  • Учителей

  • Сирот

  • Заводчан

  • Попрошаек

7 / 10

Как иначе называют грибной дождь?

  • Слепой

  • Обложный

  • Ситный

  • Глухой

8 / 10

В честь какой страны получил свое другое название прямоугольный треугольник с соотношением сторон 3:4:5?

  • Греция

  • Италия

  • Швеция

  • Египет

9 / 10

Какая спортсменка, единственная в истории Олимпиад, стала чемпионкой и в лыжных гонках, и в биатлоне?

  • Раиса Сметанина

  • Галина Кулакова

  • Елена Вяльбе

  • Анфиса Резцова

10 / 10

Какую карточную масть в словаре Даля называют «жлуди»?

  • Пики

  • Бубны

  • Трефы

  • Черви

Гость
19 часов
"А вот чего у художника не найти, так это мерника, потому что это прибор для измерения объема жидкостей, для живописцев он бесполезен". Умники, а как смешивать даммарный лак, льняное масло и пинен в пропорциях 1:1:1 без прибора измерения объема жидкостей? Смесь называется "тройник" и используется в масляной живописи.
