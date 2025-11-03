Гордитесь своей грамотностью? Тогда попробуйте написать эти 10 сложных слов без ошибок

Вы уверены, что знаете русский язык на отлично? Что ж, у нас для вас новость: есть целый набор слов, которые годами успешно обманывают взрослых и умных людей, заставляя их краснеть перед монитором. Это не просто сложные термины, а самые что ни на есть обыденные слова, в которых мы спотыкаемся с завидной регулярностью. Готовы ли вы проверить свою грамотность на прочность и доказать, что ваши школьные годы чудесные не прошли даром?
Как напишете это слово?
Имунодефецит
Иммуннодефицит
Иммунодефицит
Иммунодифецит
А это слово как правильно пишется?
Дискусия
Дисккуссия
Дискуссия
Дискурсия
Какие слова написаны без ошибки?
Аппеляция, ассимметрия
Апелляция, ассимметрия
Апелляция, асиметрия
Апелляция, асимметрия
На этом слове споткнутся многие, а вы справитесь?
Изподтишка
Из-под тишка
Исподтишка
Из под-тишка
А здесь где верный вариант?
Полдвенадцатого
Пол-двеннадцатого
Пол двенадцатого
Полдвеннадцатого
Вспомните, как писать слова, образованные от аббревиатур.
Пэтэушник
ПТУ-шник
ПТУшник
птушник
Найдите правильно написанную тройку слов.
Терраса, коллонада, акуммулятор
Террасса, коллонада, аккуммулятор
Террасса, колоннада, аккумулятор
Терраса, колоннада, аккумулятор
Найдете слово, в которое закралась ошибка?
Будующий, грейпфрут
Прийти, продюсер
Мороженое, капучино
Винегрет, дуршлаг
Где здесь нет ошибки?
Несессер, территория, аллилуйя, именинница, искусный
Нессессер, территория, аллилуйя, именинница, искуссный
Несессер, територрия, алилуйя, именинница, искуссный
Нессессер, територрия, алиллуйя, имениница, искуссный
Где все слова в предложении написаны верно?
Расследуя инциндент с испорченным блюдом, заведущий складом обнаружил, что во всех случаях не хватало одного экстримального ингредиента, что стало квинтэсенцией всех проблем на кухонной перефирии ресторана.
Расследуя инциндент с испорченным блюдом, заведующий складом обнаружил, что во всех случаях не хватало одного экстримального ингредиента, что стало квинтэссенцией всех проблем на кухонной периферии ресторана.
Расследуя инцендент с испорченным блюдом, заведующий складом обнаружил, что во всех случаях не хватало одного экстримального ингредиента, что стало квентесенцией всех проблем на кухонной переферии ресторана.
Расследуя инцидент с испорченным блюдом, заведующий складом обнаружил, что во всех случаях не хватало одного экстремального ингредиента, что стало квинтэссенцией всех проблем на кухонной периферии ресторана.