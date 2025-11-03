НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Образование Тест Гордитесь своей грамотностью? Тогда попробуйте написать эти 10 сложных слов без ошибок

Гордитесь своей грамотностью? Тогда попробуйте написать эти 10 сложных слов без ошибок

Вот сейчас и проверим, кто прилежно учился в школе

Вы уверены, что знаете русский язык на отлично? Что ж, у нас для вас новость: есть целый набор слов, которые годами успешно обманывают взрослых и умных людей, заставляя их краснеть перед монитором. Это не просто сложные термины, а самые что ни на есть обыденные слова, в которых мы спотыкаемся с завидной регулярностью. Готовы ли вы проверить свою грамотность на прочность и доказать, что ваши школьные годы чудесные не прошли даром?

ТЕСТПройден 39 раз
1 / 10

Как напишете это слово?

  • Имунодефецит

  • Иммуннодефицит

  • Иммунодефицит

  • Иммунодифецит

2 / 10

А это слово как правильно пишется?

  • Дискусия

  • Дисккуссия

  • Дискуссия

  • Дискурсия

3 / 10

Какие слова написаны без ошибки?

  • Аппеляция, ассимметрия

  • Апелляция, ассимметрия

  • Апелляция, асиметрия

  • Апелляция, асимметрия

4 / 10

На этом слове споткнутся многие, а вы справитесь?

  • Изподтишка

  • Из-под тишка

  • Исподтишка

  • Из под-тишка

5 / 10

А здесь где верный вариант?

  • Полдвенадцатого

  • Пол-двеннадцатого

  • Пол двенадцатого

  • Полдвеннадцатого

6 / 10

Вспомните, как писать слова, образованные от аббревиатур.

  • Пэтэушник

  • ПТУ-шник

  • ПТУшник

  • птушник

7 / 10

Найдите правильно написанную тройку слов.

  • Терраса, коллонада, акуммулятор

  • Террасса, коллонада, аккуммулятор

  • Террасса, колоннада, аккумулятор

  • Терраса, колоннада, аккумулятор

8 / 10

Найдете слово, в которое закралась ошибка?

  • Будующий, грейпфрут

  • Прийти, продюсер

  • Мороженое, капучино

  • Винегрет, дуршлаг

9 / 10

Где здесь нет ошибки?

  • Несессер, территория, аллилуйя, именинница, искусный

  • Нессессер, территория, аллилуйя, именинница, искуссный

  • Несессер, територрия, алилуйя, именинница, искуссный

  • Нессессер, територрия, алиллуйя, имениница, искуссный

10 / 10

Где все слова в предложении написаны верно?

  • Расследуя инциндент с испорченным блюдом, заведущий складом обнаружил, что во всех случаях не хватало одного экстримального ингредиента, что стало квинтэсенцией всех проблем на кухонной перефирии ресторана.

  • Расследуя инциндент с испорченным блюдом, заведующий складом обнаружил, что во всех случаях не хватало одного экстримального ингредиента, что стало квинтэссенцией всех проблем на кухонной периферии ресторана.

  • Расследуя инцендент с испорченным блюдом, заведующий складом обнаружил, что во всех случаях не хватало одного экстримального ингредиента, что стало квентесенцией всех проблем на кухонной переферии ресторана.

  • Расследуя инцидент с испорченным блюдом, заведующий складом обнаружил, что во всех случаях не хватало одного экстремального ингредиента, что стало квинтэссенцией всех проблем на кухонной периферии ресторана.

