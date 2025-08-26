НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+14°C

Сейчас в Ярославле
Погода+14°

облачно, дождь

ощущается как +13

0 м/c,

 747мм 82%
Подробнее
5 Пробки
USD 80,68
EUR 94,46
Лучшие ярославские школы
Как легально увеличить пенсию
Где рожать в Ярославской области
Ярославский бренд покорил Россию
Накроют грозы
Какие обследования пройти осенью
Разбился на трассе
Горит баня. Видео
Причина пожара в доме-памятнике
Ярославца вернули из плена
Образование Школьников не будут перегружать домашними заданиями: время на их выполнение ограничат

Школьников не будут перегружать домашними заданиями: время на их выполнение ограничат

В начальной школе сидеть за учебниками дома придется недолго

216
8 комментариев
Всю информацию для подготовки учителя должны дублировать в электронный журнал | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RUВсю информацию для подготовки учителя должны дублировать в электронный журнал | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

Всю информацию для подготовки учителя должны дублировать в электронный журнал

Источник:

Евгений Софийчук / NGS55.RU

В России установили время, которое школьники могут тратить на домашнее задание. Для этого учли нагрузку на учащихся. Об этом сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов в ходе XII Общероссийского родительского собрания.

«Сегодня приказом нормировано — с учетом нагрузки на школьников — количество и время на выполнение домашнего задания. Роспотребнадзор этот приказ согласовал с учетом возрастных особенностей ребенка», — сказал Кравцов. 

  • В первом классе школьники должны тратить на выполнение домашнего задания 1 час;

  • во втором и третьем — 1,5 часа;

  • в четвертом и пятом — 2 часа;

  • учащиеся с шестого по восьмой классы — не более 2,5 часов;

  • В старших классах — 3,5 часа.

По словам министра, школа должна контролировать общий объем домашнего задания каждого класса по всем предметам. На следующий урок его должны задавать на текущем. Педагог должен дублировать всю информацию в электронный журнал — при его наличии — не позднее времени окончания учебного дня.

Для выполнения задания, требующего длительной подготовки — например, реферата, доклада, презентации, заучивания стихотворения, — школьникам необходимо давать на подготовку достаточное количество времени. Сколько именно, Кравцов не уточнил.

Также у школьников станет меньше контрольных работ. Теперь всероссийские проверочные и другие контрольные не должны занимать больше 10% учебного времени по каждому предмету.

ПО ТЕМЕ
Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Корреспондент оперативной редакции
Домашнее задание Сергей Кравцов Учебный год
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
8
Гость
1 час
Их и сейчас не перегружают.. Вообще не учатся, только посещают школу
Гость
1 час
Будет поколение невежд
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Доступная роскошь»: как россиянка путешествовала по Дубаю в несезон
Яна Латухина
Мнение
«Вы играете в русскую рулетку». Стоит ли покупать продукты с бабушкиных лотков и что делать, если отравился — ответ адвоката
Александр Руф
Адвокат
Мнение
Без пробок и толчеи в автобусах? Удобно ли на речном трамвае добираться на работу в Ярославле — обзор
Варвара Киселёва
корреспондент
Мнение
«Наше Брагино на минималках»: ярославна честно рассказала, что ее удивило в Самарской области
Мария Остроумова
Автор мнения
Мнение
Один сплошной самоповтор? Чем игра Death Stranding 2 порадует и разочарует фанатов
Кирилл Митин
Корреспондент
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление