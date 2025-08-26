Школьников не будут перегружать домашними заданиями: время на их выполнение ограничат

Всю информацию для подготовки учителя должны дублировать в электронный журнал Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

В России установили время, которое школьники могут тратить на домашнее задание. Для этого учли нагрузку на учащихся. Об этом сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов в ходе XII Общероссийского родительского собрания.

«Сегодня приказом нормировано — с учетом нагрузки на школьников — количество и время на выполнение домашнего задания. Роспотребнадзор этот приказ согласовал с учетом возрастных особенностей ребенка», — сказал Кравцов.

В первом классе школьники должны тратить на выполнение домашнего задания 1 час;

во втором и третьем — 1,5 часа;

в четвертом и пятом — 2 часа;

учащиеся с шестого по восьмой классы — не более 2,5 часов;

В старших классах — 3,5 часа.

По словам министра, школа должна контролировать общий объем домашнего задания каждого класса по всем предметам. На следующий урок его должны задавать на текущем. Педагог должен дублировать всю информацию в электронный журнал — при его наличии — не позднее времени окончания учебного дня.

Для выполнения задания, требующего длительной подготовки — например, реферата, доклада, презентации, заучивания стихотворения, — школьникам необходимо давать на подготовку достаточное количество времени. Сколько именно, Кравцов не уточнил.