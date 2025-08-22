НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Тест для гениев: только самый умный ответит на 10 из 10 — это вы?

Тест для гениев: только самый умный ответит на 10 из 10 — это вы?

Попробуйте свои силы в нашей интеллектуальной викторине

Если вы в книжках только картинки разглядываете, то вряд ли ответите и на 2 из 10

От большинства обитателей планеты нас отличает не только то, что мы ходим в одежде (да еще и на двух ногах), но и стремление к какому-никакому развитию. Согласитесь., всегда интересно открывать для себя что-то новое. Некоторые знания, конечно, потихоньку забываются, но могут пригодиться в самый неожиданный момент. Например, в такой, как этот наш тест. В нем мы объединили 10 вопросов на общие знания разной степени сложности (и один логический — для разнообразия). Как думаете, у вас получится ответить на каждый из них?

1 / 10

Как называется обратная сторона колена?

  • Муфрыжка

  • Тишка

  • Тыльное колено

  • Кайдышка

2 / 10

«Разве тигр когда-нибудь чистит зубы?» — аргументировал свои особенности гигиены этот государственный лидер. И эта его черта не осталась безнаказанной. Именно несоблюдение правил гигиены стало одной из причин его смерти. О ком речь?

  • Мао Цзэдун

  • Иосиф Сталин

  • Уинстон Черчилль

  • Ким Ир Сен

3 / 10

Как называется самец божьей коровки?

  • Божий бык

  • Божий наперстник

  • Божий мукомор

  • Жук-тупогуб

4 / 10

Врач прописал больному три укола, по одному через каждые полчаса. Сколько потребуется времени, чтобы сделать уколы?

  • Полчаса

  • Один час

  • Полтора часа

  • Два часа

5 / 10

Какое животное японцы называют лошадью с распухшей спиной?

  • Носорога

  • Осла

  • Верблюда

  • Слона

6 / 10

Почему шмели-кукушки так называются?

  • Они издают похожие звуки

  • Они внешне похожи на кукушек

  • Они селятся рядом с кукушками

  • Они откладывают яйца в гнезда других насекомых

7 / 10

Когда пала Западная Римская империя?

  • В 100 году до н. э.

  • В 214 году н. э.

  • В 410 году н. э.

  • В 476 году н. э.

8 / 10

Центром какого государства являлась Галлия?

  • Британии

  • Франкского государства

  • Римской Испании

  • Болгарии

9 / 10

Кто из перечисленных поэтов не принадлежит к Серебряному веку русской поэзии?

  • Афанасий Фет

  • Александр Блок

  • Валерий Брюсов

  • Осип Мандельштам

10 / 10

Суровый климат, короткое прохладное лето, длинная зима с сильными ветрами с Северного Ледовитого океана. О какой природной зоне идет речь?

  • Зона лесов

  • Зона тундры

  • Зона степей

  • Крайний север

Илья НенкоИлья Ненко
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Комментарии
1
Гость
18 минут
Мукомор подвел, а так - 9/10
Читать все комментарии
