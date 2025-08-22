Тест для гениев: только самый умный ответит на 10 из 10 — это вы?

От большинства обитателей планеты нас отличает не только то, что мы ходим в одежде (да еще и на двух ногах), но и стремление к какому-никакому развитию. Согласитесь., всегда интересно открывать для себя что-то новое. Некоторые знания, конечно, потихоньку забываются, но могут пригодиться в самый неожиданный момент. Например, в такой, как этот наш тест. В нем мы объединили 10 вопросов на общие знания разной степени сложности (и один логический — для разнообразия). Как думаете, у вас получится ответить на каждый из них?
Как называется обратная сторона колена?
Муфрыжка
Тишка
Тыльное колено
Кайдышка
«Разве тигр когда-нибудь чистит зубы?» — аргументировал свои особенности гигиены этот государственный лидер. И эта его черта не осталась безнаказанной. Именно несоблюдение правил гигиены стало одной из причин его смерти. О ком речь?
Мао Цзэдун
Иосиф Сталин
Уинстон Черчилль
Ким Ир Сен
Как называется самец божьей коровки?
Божий бык
Божий наперстник
Божий мукомор
Жук-тупогуб
Врач прописал больному три укола, по одному через каждые полчаса. Сколько потребуется времени, чтобы сделать уколы?
Полчаса
Один час
Полтора часа
Два часа
Какое животное японцы называют лошадью с распухшей спиной?
Носорога
Осла
Верблюда
Слона
Почему шмели-кукушки так называются?
Они издают похожие звуки
Они внешне похожи на кукушек
Они селятся рядом с кукушками
Они откладывают яйца в гнезда других насекомых
Когда пала Западная Римская империя?
В 100 году до н. э.
В 214 году н. э.
В 410 году н. э.
В 476 году н. э.
Центром какого государства являлась Галлия?
Британии
Франкского государства
Римской Испании
Болгарии
Кто из перечисленных поэтов не принадлежит к Серебряному веку русской поэзии?
Афанасий Фет
Александр Блок
Валерий Брюсов
Осип Мандельштам
Суровый климат, короткое прохладное лето, длинная зима с сильными ветрами с Северного Ледовитого океана. О какой природной зоне идет речь?
Зона лесов
Зона тундры
Зона степей
Крайний север