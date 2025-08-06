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Образование Тест Тест для самых умных: вы точно эрудит, если ответите на 10 из 10

Тест для самых умных: вы точно эрудит, если ответите на 10 из 10

Готовы принять вызов для настоящих интеллектуалов?

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Прошла тест на интеллектуала и теперь боюсь, что книга не дотянет до моего уровня | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUПрошла тест на интеллектуала и теперь боюсь, что книга не дотянет до моего уровня | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Прошла тест на интеллектуала и теперь боюсь, что книга не дотянет до моего уровня

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Вы замечали, как много всего в мире, о чём хочется узнать? То средневековая загадка всплывет, то странный факт всполошит мозг, и каждый день преподносит нам порцию новой любопытной информации. Делимся с вами своими находками в виде теста, который сможет пройти только один из тысячи. Готовы испытать себя или хотя бы размять мозг? Тогда вот вам 10 вопросов, где точно потребуется широкий кругозор.

ТЕСТПройден 106 раз
1 / 10

Какое вещество девушки в прошлом смешивали с уксусом, чтобы добиться романтической бледности?

  • Мышьяк

  • Свинец

  • Парафин

  • Сода

2 / 10

Как китайские путешественники описывали северное сияние?

  • Свеча во рту дракона

  • Смешение инь и ян

  • Довольная улыбка Будды

  • Ворота на краю света

3 / 10

В каком из этих языков все существительные пишутся с большой буквы?

  • Немецкий

  • Словенский

  • Испанский

  • Итальянский

4 / 10

Как сейчас называется древнеримский город Никомедия?

  • Стамбул

  • Измит

  • Лимасол

  • Бари

5 / 10

Как называлась первая авиатранспортная организация в СССР?

  • «Небоход»

  • «Советские крылья»

  • «Совлетпасбюро»

  • «Добролет»

6 / 10

Какая часть тела не может заживать самостоятельно?

  • Кожа

  • Кости

  • Роговица глаза

  • Зубы

7 / 10

Как называют выделение пузырьков углекислого газа в игристом вине?

  • Эффервесценция

  • Карбонизация

  • Мюзле

  • Перляж

8 / 10

Что зашифровано в зеленом коде из фильма «Матрица» (18+)?

  • Молитвы на разных языках

  • Рецепты суши

  • Цитаты из романа «1984»

  • Компьютерный вирус

9 / 10

Что писатель Джон Голсуорси назвал садом цветов, устремленных к солнцу?

  • Детей в школе

  • Зрителей в театре

  • Учениц воскресной школы

  • Мечты и надежды

10 / 10

Про какую рыбу говорят: «Хочешь поесть… — напиши завещание»?

  • Кавахаги

  • Тайяки

  • Фугу

  • Масу

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Анна Голубницкая
внештатный корреспондент Городских порталов
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